Torbalı Belediyesi Kent Meydanı ve Katlı Otopark Projesi İçin İlk Adım Atıldı

Torbalı Belediyesi'nin en büyük ve en bütçeli projesi olan Kent Meydanı ve Katlı Otopark projesi için altyapı çalışmaları başladı. Fore kazık çalışmaları da yakın bir zamanda gerçekleştirilecek.

Torbalı Belediyesi'nin Kent Meydanı ve Katlı Otopark projesi için ilk adım atıldı. Altyapı çalışmalarının başladığı proje kapsamında fore kazık çalışmaları da gelecek günlerde yapılacak.

Torbalı Belediyesi tarihinin en büyük ve en bütçeli projesi Kent Meydanı ve Katlı Otopark projesi için geçen haftalarda ihale süreci tamamlanarak yer teslimi yapılmıştı. Bunun üzerine çalışmalarına başlayan yüklenici firma ilk olarak pazaryeri söküm işlemini gerçekleştirerek bölgeyi proje yapımına uygun hale getirdi. Altyapı çalışmaları da bugün itibarıyla başladı. Proje kapsamında bölgede bulunan dükkanların yıkımı ve asfalt kazıma işleminin hemen ardından fore kazık çalışmaları başlayacak.

Torbalı Belediyesi ve yüklenici firmanın koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü proje alanını bugün Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, belediye başkan yardımcıları ve kurum müdürleri de ziyaret etti. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden de çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tekin, 'Mega Proje'nin Torbalı'ya çok yakışacağını belirtti.

Tekin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Torbalı'mız tarihi bir ana şahitlik ediyor. İlçemize hem güzellik hem de vizyon katacak, şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacak, altı iki kat otoparklı meydan projemiz için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içerisinde fore kazık çalışmalarına da başlayarak önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Mega projemiz Torbalı'mıza ve ilçemize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum."