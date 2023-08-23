Topla buluşması yetiyor! Icardi'den sanat eseri gibi gol
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'ye konuk olan Galatasaray'ın ikinci golü yıldız futbolcu Icardi'den geldi. Arjantinli golcü, tek vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olan temsilcimiz Galatasay'ın 2. golü yıldız futbolcu Icardi'den geldi. Arjantinli golcü şahane tek vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
GERİ DÖNDÜLER
Mücadelede geriye düşen sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ve Icardi'nin şık golleriyle öne geçti.
ICARDI'DEN ŞAHANE TEK VURUŞ
29. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.
İşte golün gelişimi;