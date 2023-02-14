Toprakkale nerede? Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Toprakkale ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Osmaniye'nin ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Toprakkale nerede? Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Toprakkale ilçesi hangi ile bağlı?