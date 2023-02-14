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Toprakkale nerede? Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Toprakkale ilçesi hangi ile bağlı?

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Toprakkale nerede? Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Toprakkale ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Osmaniye'nin ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Toprakkale nerede? Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Toprakkale ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Osmaniye'de da birçok yerde deprem hissedildi. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi merak edildi. Peki, Toprakkale nerede? Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Toprakkale ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Toprakkale, Osmaniye ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 20.036

Rakım: 123 m (403 ft)

Osmaniye'de yer alan Toprakkale ilçesinin nüfusu 20.036'dır.

Toprakkale, Osmaniye ilinin bir ilçesidir.

Toprakkale nerede? Toprakkale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Toprakkale ilçesi hangi ile bağlı?

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Toprakkale Osmaniye Gündem Yaşam Haberler

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