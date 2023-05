Toprakkale Mahallesi gölete kavuşuyor

10 bin dönüm kıraç arazi tarıma kazandırılacak

ERZURUM - Oltu'nun Toprakkale Mahallesi'ne yapılan gölet, 10 bin dönüm kıraç araziyi sulayacak tarıma kazandıracak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Ocak ayında başladıkları Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti'nde sona yaklaşıldı. Su tutmaya başlayan gölet, Oltu Ayyıldız Mahallesi yolunu da su altında bırakacak. Mahalle yolu üst kısma taşınarak yeniden yapılıyor.

Oltu Toprakkale Mahalle Muhtarı Gani Eken, "Bu gölet Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen tarafından yapılmaktadır. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu göletin amacı mahallemizdeki 10 bin dönüm kıraç araziyi sulamaktadır ve bizim batıda yaşayan vatandaşlarımız bu göletten sonra gelip arazilerine sahip çıkacaklar, ekip biçecekler. Şu an göletimizde su tutulmaya başladı. Ayyıldız Mahallesi'nin yolu su altında kalacak olduğu için şu an üst taraftan yeni yol yapılıyor. Şu an göletimizdeki mevcut suyun seviyesi 15-20 metre daha yükselecektir. Daha da kapasitesi artacaktır. Mahallemiz için bulunmaz bir gölet oldu. Burada her tülü tarım yapılabilir, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.