Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Toprak Sağlam hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Toprak Sağlam'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Toprak Sağlam hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Toprak Sağlam'ın hayatını araştırıyor. Peki, Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam, (d. 9 Ekim 1985, İstanbul), Türk tiyatro oyuncusudur. Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

Tiyatro oyunları

Kaç Baba Kaç (2007) Mezuniyet Oyunu. (Konservatuvardan Birincilikle mezun oldu.)

Herostratus'u Unut

Artiz Mektebi

Filmografisi

Diziler

2005: İlk Göz Ağrısı

2006: Cemile

2006: Karınca Yuvası

2007: Kuzey Rüzgarı

2008: Dantel

2009: Hicran Yarası

2010-2011: Yerden Yüksek

2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)

2013: Osmanlı Tokadı

2015: Kara Ekmek

2016-2017: Bodrum Masalı

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2019-2020: Güvercin

2020: Şeref Sözü

2021: Kahraman Babam

2021-2022: Elkızı

2023-: Yalı Çapkını

Filmler

Gökten Üç Elma Düştü (2008) Bu filmdeki rolü ile, 20.Ankara Uluslararası Film Festivalinde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Sanem (2000)

Delibal (2015) Filiz

Müjdemi İsterim (2022)

Reklam filmleri

İş Bankası (2008)

Ülker Dido (2008)

Opel tanıtım fimlerinde rol aldı.

Klipler

Yetti Gari - Murat Başaran

Silemedi Yağmur - Cihan Yıldız

Ödülleri

20.Ankara Uluslararası Film Festivali "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülü (Gökten Üç Elma Düştü)