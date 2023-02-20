Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Toprak Sağlam hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Toprak Sağlam'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Toprak Sağlam hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Toprak Sağlam'ın hayatını araştırıyor. Peki, Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?
Toprak Sağlam, (d. 9 Ekim 1985, İstanbul), Türk tiyatro oyuncusudur. Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.
Tiyatro oyunları
- Kaç Baba Kaç (2007) Mezuniyet Oyunu. (Konservatuvardan Birincilikle mezun oldu.)
- Herostratus'u Unut
- Artiz Mektebi
Filmografisi
Diziler
2005: İlk Göz Ağrısı
2006: Cemile
2006: Karınca Yuvası
2007: Kuzey Rüzgarı
2008: Dantel
2009: Hicran Yarası
2010-2011: Yerden Yüksek
2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)
2013: Osmanlı Tokadı
2015: Kara Ekmek
2016-2017: Bodrum Masalı
2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2019-2020: Güvercin
2020: Şeref Sözü
2021: Kahraman Babam
2021-2022: Elkızı
2023-: Yalı Çapkını
Filmler
Gökten Üç Elma Düştü (2008) Bu filmdeki rolü ile, 20.Ankara Uluslararası Film Festivalinde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.
Sanem (2000)
Delibal (2015) Filiz
Müjdemi İsterim (2022)
Reklam filmleri
İş Bankası (2008)
Ülker Dido (2008)
Opel tanıtım fimlerinde rol aldı.
Klipler
Yetti Gari - Murat Başaran
Silemedi Yağmur - Cihan Yıldız
Ödülleri
20.Ankara Uluslararası Film Festivali "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülü (Gökten Üç Elma Düştü)