Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Toprak ile Fidan'ın nerede çekildiği merak edildi. Peki, Toprak ile Fidan nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Toprak ile Fidan dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Toprak ile Fidan dizisinin tanıtım fragmanını izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Toprak ile Fidan hangi şehirde çekilmiştir? Toprak ile Fidan hangi il ve ilçede çekiliyor?

TOPRAK İLE FİDAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Toprak ile Fidan dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizide yer alan bahçeli konak da İstanbul'dadır. Fakat hangi ilçe ve semtte olduğu bilinmiyor.

TOPRAK İLE FİDAN KONUSU NEDİR?

Yapımını OGM Pictures ve Stellar Yapım'ın üstlendiği, yakında Star ekranlarında olacak günlük dizi "Toprak ile Fidan" sete çıktı. Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç'ın senaryosunu yazdığı diziyi, Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetiyor.

Dizide yer alan Fidan ve Toprak karakteri bir kaza sonucunda birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Fidan ve Toprak birbirini çok seven iki gençtir. Kavuşmalarının imkansız olarak düşünüldüğü Toprak ve Fidan'ın aşkı Star TV'de seyirciye aktarılacak.

TOPRAK İLE FİDAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Toprak ile Fidan dizisinin başrollerinde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın rol alacak. Diğer oyuncuların kim olduğu henüz bilinmiyor.