Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Toprak ile Fidan dizisi haftalık mı günlük dizi mi? Toprak ile Fidan oyuncu kadrosu!

Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Toprak ile Fidan'ın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Toprak ile Fidan dizisi haftalık mı günlük dizi mi? İşte detaylar...

Toprak ile Fidan nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Toprak ile Fidan dizi çekimleri nerede yapıldı?

Toprak ile Fidan dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Diziyi izlemek isteyen izleyiciler dizinin konusunu ve oyuncularını merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

TOPRAK İLE FİDAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toprak ile Fidan dizisi yakında Star TV'de başlayacak. Dizi hafta içi her gün ekranlarda olacak.

TOPRAK İLE FİDAN GÜNLÜK DİZİ Mİ HAFTALIK MI?

Toprak ile Fidan dizisi haftalık değil günlük dizi olacaktır.

TOPRAK İLE FİDAN KONUSU NEDİR?

Yapımını OGM Pictures ve Stellar Yapım'ın üstlendiği, yakında Star ekranlarında olacak günlük dizi "Toprak ile Fidan" sete çıktı. Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç'ın senaryosunu yazdığı diziyi, Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetiyor.

Dizide yer alan Fidan ve Toprak karakteri bir kaza sonucunda birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Fidan ve Toprak birbirini çok seven iki gençtir. Kavuşmalarının imkansız olarak düşünüldüğü Toprak ve Fidan'ın aşkı Star TV'de seyirciye aktarılacak.

TOPRAK İLE FİDAN OYUNCU KADROSU

Toprak ile Fidan dizisinin başrollerinde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın rol alacak. Diğer oyuncuların kim olduğu henüz bilinmiyor.