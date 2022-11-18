Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Toprak ile Fidan dizisinin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Toprak ile Fidan dizisi konusu ne? Toprak ile Fidan oyuncuları kim? Toprak ile Fidan saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Toprak ile Fidan dizisi Star Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Toprak ile Fidan dizisinin takipçileri tarafından dizinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Dizinin ne zaman yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Toprak ile Fidan dizisi konusu ne? Toprak ile Fidan oyuncuları kim? Toprak ile Fidan saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ KONUSU NE?

Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Hayatıyla ilgili sadece kendine söylenen şeyleri benimsemek zorunda kalan Toprak için bir şeyler yerine tam oturmaz. Annesi Keriman, Toprak'ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan'la evlenmesi için zorlar. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir ve hasta babası ile üvey annesi ile beraber yaşamaktadır. Toprak'ın ve annesi Keriman'ın uzun yıllardır hizmetlisi olan Halide; gerçekleri bilen iki kişiden biridir ve içindeki suçluluk duygusunu daha fazla bastıramayarak gerçekleri anlatmak için Toprak'la beraber Fidan'ın yanına gider. Fidan'a saldıran Ercan'ı gören Toprak araya girer ve Fidan'ı kurtarır. Fidan, ölen kocası Nejat'a çok benzeyen Toprak'ın kim olduğunu anlayamaz ama hem ona hem de oğlu Burak'a yakınlık hisseder. Ercan, hastaneye götürülen Fidan'ın peşini orada da bırakmaz ve Fidan'ın kendisine evet demesi için yeni planlar yapar.

TOPRAK İLE FİDAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Toprak ile Fidan hafta içi her gün 19.00'da Star Tv'de yayınlanmaktadır.

TOPRAK İLE FİDAN OYUNCULARI KİM?

Toprak ile Fidan dizisinin oyuncu kadrosunda Osman Aydın, Hazal Adıyaman, Asuman Bora, Hilal Tüfekçi, Kağan Arpacı, Burcu Kırman, Gürol Güngör, Yağız Ali Zeyveli, Eliz Türker, Mehmet Çelik isimleri yer almaktadır.