Toprak burçları hangileri? Toprak grubu burçları hangileri? Toprak elementi burçları!

Toprak burçları hangileri? Toprak grubu burçları hangileri olduğu toprak grubunda yer alan burçlar merak ediliyor. Burç uyumları konusunda hangi elementin burcu hangi element grubu ile anlaştığı merak edilen konular arasında yer alırken toprak burçları hangileri olduğu ve toprak grubu burçları özellikleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte toprak burçları özellikleri haberimizde...

TOPRAK GRUBU BURÇLARI HANGİLERİ?

Toprak grubu burçları şunlardır:

Oğlak

Başak

Boğa

Dünya enerjisinin çok fiziksel, somut ve etkileyici olduğu bir grup olan toprak burçlarında Boğa-Başak-Oğlak yer almaktadır.

TOPRAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Toprak burçlarının çok güvenilir aşıklar olduğu belirtiliyor. "Kendi başına sığ değil, fiziksel ipuçları onlar için gerçekten önemli." Flört söz konusu olduğunda, fiziksel çekiciliğin yanı sıra paylaşılan anlamlı değerler de isterler.

Toprak burçları güzel şeylerin hayranıdır ve onlara biraz materyalist bir çizgiyle yaklaşırlar. Ancak lüks eşyalara savurganlık yapacak olsalar da planlama, tasarruf ve bütçeleme konusunda da iyidirler.

Toprak burçları güvenliği bir öncelik haline getirir ve gereksiz riskler almaktan kaçınır.

Toprak burçları genellikle yaptıkları her şeyde son derece güçlü bir görev ve sorumluluk duygusu hissederler.

Onlara zodyakın kurucuları denir, çünkü harika bir şey yaratmak için kolları sıvamaktan ve ellerini kirletmekten korkmazlar.

Toprak burçları sadece bir hiç için çalışmazlar… Rahat bir yaşam için çalışıyorlar ve oraya varana kadar durmayacaklar.

İnatçı ve değişime karşı temkinli olabilirler.

Tıpkı 1000 yaşındaki bir Meşe ağacı gibi, toprak burçlarının hepsinin ayakları yere sağlam basar.

Boğa, Başak ve Oğlak burcunun yapmayacağı bir şey varsa, hayallerini gerçekleştirme yolunda sinir bozucu küçük bir aksilik veya engelin çıkmasına izin vermektir.

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Yaşlandıkça gençleşecek, hayat dolan, hareketlenen başka bir burç bilmiyorum. Dışarından bakıldıklarında ciddi, soğukkanlı, mesafeli bir havaları vardır ama yakınlaşmaya başladığınızda aslında sadece hayatın sorumlulukları ve kuralları arasına sıkışmış biriyle karşılaşırsınız.

Yöneticileri Satürn'dür. Eskiler Satürn'e zaman anlamına gelen kronos derlerdi. Bu yüzden belki de zamanı en iyi kullanan, kısıtlı zaman dilimi içinde elindekileri gayet iyi yöneten, organize olan ve başarı odaklı bir karakterleri vardır. Hayata geliş nedenleri adeta sürekli çalışmak!

Ayağı yer basmayan fikirlerle uğraşmaz. Söylediğiniz her şey öncelikle onun mantık süzgecinden geçer eğer ona mantıklı gelir ise sizinle o konu hakkında konuşmaya veya teklif edilen işi yapmaya başlar. Her şeye akıl süzgeci ile yaklaştığından dolayı hayatı oldukça ciddiye alır.

Spontane, beklenmedik anlarda beklenmedik davranışlar beklemezsiniz ondan. Bir nevi 'ağır abi'dir. Kurallar onun için çok önemlidir. Her işin yapılmasının bir yöntemi, bir kuralı vardır ve bu kuralın dışına çıkmaktan pek hoşlanmazlar.

Doğa açısından baktığımız zaman, kışın artık kapımızda olduğuna işaret eder. Sert, soğuk günler başlamak üzeredir. Kara kış dediğimiz şey aslında tam da yöneticileri Satürn'e oldukça yakışmaktadır. Bir oğlak burcuna her zaman güvenebilirsiniz. Verdiği sözü tutacaktır fakat her zaman kendisine saygı duyulmasını bekler ve takdir edilmek ister.

Kuralcı oluşundan, kuralları sevmesinden bahsetmişken mükemmeliyetçiliğini de atlamamak gerek. Önemli olan onlar için, uğraştıkları işin çok kısa sürede bitmesi değil, en mükemmele yakın olmasıdır. Bu yüzden de yavaş adımlarla, ağır, dikkatli, planlı ve kararlı bir şekilde ilerlerler.

Somut şeylerin, maddenin, maddiyatın değerini iyi bilirler. Cimri değildirler ama gereksiz harcamalara da izin vermezler. Az önce bahsettiğim gibi alış-veriş yaparken bile öncelikle akıl süzgecinden geçirip, gerçekten ihtiyacı olup olmadığını düşünüp sonra almaya karar verirler. Tutumlu bir yapıları vardır.

Toprak grubu bir burç olduğundan dolayı pratiktirler. Amaç ve hedef duyguları gelişmiştir ama bir yay gibi dağılarak değil uzun vadeli amaçlar peşinde ve konsantre bir yapıda amaçları için hareket ederler.

Minimal, sade, öz, yalın bir hayattı tercih edebilirler. Duyguları konusunda temkinli adım atabilirler fakat zaman zaman çevresindekiler onu duygusuz olarak algılayabilirler. Yaş tahtaya kolay kolay basmazlar, attıkları her adımın ardında yatan bir mantık veya bir denklem muhakkak vardır.

Medikal astrolojiye göre; dizler, kemikler, cilt, deri, pankreas oğlak burcu tarafından yönetilmektedir. Dizler ve bu bölgelerde ki yaralanmalar, hasarlar, kemiklerde problemler, kırılmalar, cüzzam, alerji, kaşıntılar, yaralar oğlak burcu yönetimi adlındadır.

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Ürünleri toplama zamanıdır başak. Yaza girerken toprağa ekilenler artık büyüdü, olgunlaştı ve toparlanması gerek. Ardından toprağın dinlenme zamanı başlayacak. Yapılması gereken çok fazla iş var! İşte bu nedenle başak burçları oldukça çalışkan burçlardır. Onca ürünün toparlanması, kışa hazırlanması dikkatli ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. Yoksa birçok ürün mundar olabilir, kullanılamayabilir. Titiz, tertipli ve düzenli çalışmak başak burçları için ilk söylenebilecekler arasında yer alır.

Pratik zekaları ile ellerine aldıkları işleri en kısa ve en verimli yoldan nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilirler. İyi birer organizatördüler fakat Aslan burçları gibi, buyurgan, emir veren bir tavırla değil analitik, mantıklı zihin yapıları ile yaparlar bunu. Yaptıkları işte en iyi ve en mükemmeli arzuladıklarından dolayı zaman zaman oldukça eleştirel yaklaşabilirler.

Sağlık konularına, sağlıklarına, kendi formlarına oldukça düşkündürler. Hatta çantasından saat başı krem çıkarıp ellerini sürekli kremleyen birini görürseniz, burcu veya yükseleni başak olması kuvvetle ihtimaldir. O dışarıya karşı da her zaman iyi görünmek ister kendini çirkin, kılıksız ve iyi hissetmediği zamanlar sosyalleşmek istemeyebilir.

Oldukça aktif çalışan bir zihin kapasiteleri vardır. Sürekli analiz eder, neden-sonuç ilişkileri kurar ve oldukça zeki olabilirler. Konu iş olduğu zaman kuralcı ve disiplinlidir. Amaç duyguları oldukça gelişmiştir. Öncelikle hedef belirler, hedefe gidilecek en kısa yolu oluşturur ve sonrasında harekete geçerler. Planlı ve metodik davranırlar.

Yöneticileri Merkür'dür. Sayılar, hesaplamalar, iletişim, bilgi onlar için önemlidir. Fakat İkizler gibi bilgileri yüzeysel değil, konuya hakim olabilecek düzeydedir. Toprak grubu bir burçtur, bu yüzden maddi hayatın önemini bilirler. Tepki yaratmaktansa, var olan tepkiye karşılık vermeyi tercih ederler. Sabit değildirler, ortama, duruma, şartlara rahatlıkla uyum sağlayabilirler.

Düzenlidir, fakat onların düzen ve sistem anlayışı zaman zaman sizinkinden çok farklı olabilir hatta sizlere rahatsız edici bile gelebilir. Fakat başakların sizlerin çözmekte zorlanabileceğiniz sistemleri ve kafalarında hesapları vardır. Her işin üstesinden zekaları ile gelirler.

Yere basmayan fikirlerle uğraşmaz, gerçekçi ve somut olan şeylerle uğraşır. Dişil bir burç olduğundan dolayı bir iş yaptıkları zaman bunun fark edilmesini ve üzerinde konuşulmasını isterler.

İyi bir gözlemcidirler. Eğer haritalarında başka göstergeleri de var ise bu gözlemlerini yazım yolu ile başkalarına aktarabilirler. Değişken bir burç olduğundan dolayı, fikirleri ve düşünceleri değişen ortam ve şartlara göre yeniden şekillenebilir.

Girişken ve aktif olmadıkları gibi, kendilerini göstermeyi, sürekli göz önünde olmayı sevmezler. Mahremiyet onlar için çok önemlidir. Bu yüzden ikinci planda kalabilirler veya ikinci planda kalmayı tercih edebilirler.

Medical astrolojide; karın, kalın bağırsak, ince bağırsak ve diyaframı temsil eder. Kurtlar, kolit, bağırsak problemleri, karın kısmında ki tüm rahatsızlıklar onların yönetimindedir.

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ

Boğa burcu, devamlılığın, sağlamlığın burcudur. Arenada matadorların ilk işi, bir boğayı gösteriye hazırlamak için önce sinirlendirmeleri gerekir. Boğa kızacak ki atağa geçsin ve şov başlasın. İşte boğa insanı da buna benzer. Kolay kolay sinirlenmez fakat sinirlendiği zaman bir Koç burcu gibi esip geçen değil, toprağa bastığı zaman iz bırakan bir enerji ile sinirlenir. Bir boğa burcu kişini kızdırmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum, bir boğa olarak!

Boğayı Venüs yönetir. Bu yüzden aslında öyle kavgayla, patırtıyla, gürültüyle işi olmaz. O elle tutulur somut güzellikler peşindedir. Dokunabildiği, hissedebildiği güzellikleri sever. Mesela tadı güzel yemekleri, ağızda hoş bir esans bırakan şarapları, yattığı zaman yumuşaklık hissettiği yatağı, dokunduğu zaman içini titreten bir teni. Boğa fiziksel temasta olmayı bu yüzden çok sever. Dokunuyorum, güzel şeyler hissediyorum o zaman benim olmalı der.

İlkbahar zamanında doğada gördüğünüz güzel çiçekler, meyve veren ağaçlar, ben buradayım diyen bitki örtüsü hep boğanın işi. Zaten boğa toprak grubu bir burç olduğundan dolayı doğa ile iç içedir. Fakat bu kadar güzellik, keyif verici tablolar, hayatın somut yanları bir araya toplanınca karşınıza ağır hareket eden, çok acelesi olmayan, anın keyfini çıkarak ve o anın uzun sürmesi için elinden geleni yapan bir görüntü çıkıyor karşımıza.

Koç o enerjisi ile tüketirdi. Koçun tüketici enerjisinin yanında Boğanın oldukça üretici bir enerjisi vardır. Bu üretkenliği topraktan mahsul çıkarmasından tutun, güzel sanatlara kadar uzanan kocaman bir yelpazededir.

Koç ne kadar risk almayı ve rekabet ortamını seviyorsa Boğa bir o kadar rekabet ortamından kaçar ve risk almaktan hoşlanmaz. Elindekilerin devamlılığını sağlamaya çalışır. Risk almak beraberinde kayıpları da getireceğinden dolayı pek ilgilenmez. Ve tutucudur, elindekilerin devamlılığını getirmeye çalışırken bir yandan da onları sahiplenir. Sahiplendiği için de kriz zamanlarında tutucu yanları açığa çıkar. Evini, işini, birlikte olduğu kişiyi, yastığını, arabasını, arkadaşını, evinde ki saksısını güzel ve kendi himayesinde olan her şeyi sahiplenebilir.

Güvenilirdir. Evet, belki de bir boğayı tanımlayacak en güzel söz budur. Çünkü kendisi güvenmek ister ve bu yüzden etrafına güvenilir bir görüntü çizer. Ee zaten başlattığı işi bitiren, devamlılık sağlayan, sahiplenen, koruyan, güzelliklerden sorumlu ve bunlardan keyif alan birine kim güvenmez ki? Hani boğa ben güvenilirim demese bile otomatik olarak onun güvenilir olduğuna dair izlenimleri kendi veriyor zaten.

Fakat öyle esnek, yeniliklere açık, oradan oraya koşmasını beklememelisiniz. Zaman zaman takıntılı olabilir, hem toprak hem de sabit bir burç olduğundan ama Başak burcu gibi detaylarda boğulan bir takıntıdan bahsetmiyorum. Mesela hep aynı yerlerden alış veriş yapabilir, yıllarca aynı evde oturabilir, aynı kişilerle arkadaşlık yapabilir, aynı manavdan sebze alır, aynı kuaföre gider hatta gittiği restaurantta aynı yerde oturabilir. Çünkü aynılık onda güven duygusu oluşturur, değişiklik ise tekrardan alışması ve öğrenmesi gereken bir süreçtir.

Tabii bu saydığım özelliklerini aşırısına sahip olanlar da var. Kişinin doğum haritasından bunu rahatça görebiliriz. Nasıl bir boğa olduğunu veya boğa özelliklerini hayatımızın hangi alanlarında nasıl kullandığımızı.

Medical astrolojiye göre; Omuzların başlangıcına kadar enseyi temsil eder. Boyun, boğaz kısmı. Lenflerde görülen tüberküloz, boğaz ağrıları, yağ kistleri, gözlerden ya da burundan boğaza akan akıntılar, bademcik iltihabı, boğaz bölgesinde ki kabarıklıklar boğa burcunun bilumum rahatsızlıklarıdır.

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