Sevilen Türk filmleri arasında gelen Toprak Ana'nın nerede çekildiği merak edildi. Peki, Toprak Ana nerede çekildi? Toprak Ana filmi nerede çekildi? Toprak Ana hangi ülke, il ve ilçede çekilmiştir? Toprak Ana film çekimleri nerede yapıldı? Toprak Ana filminin konusu nedir? Toprak Ana oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Toprak Ana, senaryosunu Duygu Sağıroğlu'nun yazdığı ve Memduh Ün'ün yönettiği 1973 yapımı Türk filmdir. Filmin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Toprak Ana nerede çekildi? Toprak Ana filmi nerede çekildi? Toprak Ana hangi ülke, il ve ilçede çekilmiştir?

TOPRAK ANA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film bazı kaynaklara göre Eskişehir'de çekilirken bazı kaynaklara göre ise Aksaray'da çekilmiştir.

TOPRAK ANA KONUSU NEDİR?

Filmde, toprak ağasına borçlanan bir ailenin hayatta kalma mücadelesi konu edinilir. Zeliş'le evlenen Ali'nin annesi (Gülsüm), oğluna düğün yapabilmek için Kazım Ağa'ya borçlanır ama ağa onu kandırır ve sonunda Ali'yle annesinin elde ettiği mahsulün neredeyse dörtte üçünü alır. Ali bundan kendini sorumlu tutar; eşiyle birlikte çalışmaya başlarlar ama işler yine karışır ve sorunu çözmek, Ali'nin annesine kalır. Ali, Zeliş'in altınlarıyla bir çift öküz alınca bir süre rahata kavuşurlar. Ancak Ali kaza sonucu sakat kalınca, aile için yeniden zor bir dönem başlar. Yaşananlara dayanamayan Ali, evi terk eder. Daha sonra Ali'nin annesinin ölümü ile çocuklarıyla bir başına kalan Zeliş, açlıktan ölmek üzere olan çocuklarını yaşatabilmek için bileziklerini Kazım Ağa'ya satar. Zeliş'in oğlu Murat, annesinin bileziklerini yıllar sonra Kazım Ağa'dan geri almaya çalışır.

TOPRAK ANA OYUNCULARI KİMLER?

Fatma Girik - Zeliha (ses.Jeyan Mahfi Tözüm)

Tamer Yiğit - Murat (ses. Sadettin Erbil)

Talat Gözbak - Kâzım ağa (ses. Pekcan Koşar)

Suphi Tekniker - Ali (ses. Abdurrahman Palay)

Emel Özden - Aysel

Zerrin Arbaş - Kezban (ses. Gülen Kıpçak)

Yavuz Selekman - Hasan (ses. Esen Günay)

Hikmet Taşdemir - Gaffur

Muazzez Kurdoğlu - Gülsüm

Meral Kurtuluş - Köylü

Cenk Erdier - Çocuk oyuncu / Murat'ın küçüklüğü (ses. Nilgün Kasapbaşoğlu)

Sema Tüzün - Nazan

Koray Yaman

Sıdıka Duruer - Köylü

Yılmaz Kurt - Ağanın adamı

Abdi Algül - Ağanın adamı

Günay Güner - Ağanın adamı