Baharın müjdeleyicisi cemrenin üçüncü ve sonuncusunun düşüp düşmediği merak ediliyor. Baharın gelişinin kademeli bir öngörüsü olan cemre sırayla düşüyor. Cemre olayını merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Toprağa cemre düştü mü? Üçüncü cemre düştü mü? 2023 Cemre düşme tarihleri! Cemreler nereye düşüyor?

Üçüncü cemrenin de Mart ayı itibariyle düşmesinin ardından baharın geldiği anlaşılıyor. Baharın gelişini müjdeleyen cemre olayı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Toprağa cemre düştü mü? Üçüncü cemre düştü mü? 2023 Cemre düşme tarihleri! Cemreler nereye düşüyor? İşte detaylar haberimizde...

TOPRAĞA CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemreler toplam 3 tanedir. Cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşmektedir.

2023 Cemrelerin düşüş tarihleri:

Birinci Cemre düşüş tarihi : 19-20 Şubat 2023

İkinci Cemre düşüş tarihi : 26-27 Şubat 2023

Üçüncü Cemre düşüş tarihi : 5-6 Mart 2023

CEMRE NEDİR?

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayına cemre denir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.