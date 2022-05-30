Toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı mı? İETT, metro, metrobüs, dolmuş ve otobüslerde maske serbest mi? - Haberler

Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında kaydedilince toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılmış oldu. Toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı mı? İETT, metro, metrobüs, dolmuş ve otobüslerde maske serbest mi?

TOPLU TAŞIMADAKİ MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.

"HASTANELER DIŞINDA MASKE MECBURİ DEĞİL"

Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

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