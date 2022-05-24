Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı 2022? Metro, Metrobüs, Tramvay, Otobüste maske yasağı kaldırıldı mı? - Haberler

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı 2022? Metro, Metrobüs, Tramvay, Otobüste maske yasağı kaldırıldı mı? Metroda maske yasağı kalktı mı? Metrobüste maske yasağı kaldırıldı mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının 3 gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımadaki maske zorunluluğun kalkacağını söylemişti. Son 2 gündür binin altında seyreden vaka sayıları bugün, bin 304 olarak açıklandı. Buna göre, toplu taşımadaki maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 184 oldu.

İKİNCİ DOZ AŞI ORANI YÜZDE 85,48

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

VAKA SAYILARI İKİ GÜN ARADAN SONRA YENİDEN BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlığın açıkladığı 23 Mayıs Pazartesi gününe ait verilere göre, 922 vaka tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 123 bin 536 test yapılmış ve bin 105 kişi sağlığına kavuşmuştu. 22 Mayıs'ta açıklanan verilerde ise 905 yeni vaka sayısı tespit edilmiş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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