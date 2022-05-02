Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? İETT metro, metrobüste maske takmak zorunlu mu?

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı, sorusunun yanıtı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske yasağının kalmasıyla ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki, Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşımada maske yasağı kaldırıldı mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu'nun son kez toplandığını açıklayan Erdoğan, " Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir " ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre toplu taşımalarda vakalar 1000'in altına düşene kadar maske takma zorunluluğu devam edecektir.

"ÜLKEMİZİ BU SANCILI DÖNEMDEN SAĞ SALİM ÇIKARTTIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmesinin ardından konuşan Erdoğan, "Son 2 yıl bu salgının gölgesi altında geçti. Bütün sektörlerde topyekün bir krize dönüştü. Hayatımızın olağan akışını yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Ülkelerin her biri kendi kapasitesince salgınla mücadeleye girişti. Hastaneden sağlık personeline, solunum cihazından aşıya kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Devletlerin yönetim becerileri sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden olmuştur. Sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir mücadele ortaya koyan heyetimizi kutluyorum. Ülkemizi bu sancılı ve sarsıntılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMAZSA BİLİM KURULU TOPLANMAYACAK"

Kapalı alanlardaki maske kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Olağanüstü bir durum olmazsa Bilim Kurulu toplanmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

2 ALANDA MASKE UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir."

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