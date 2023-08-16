Günümüzde toplu taşıma araçlarına binerken nakit para yerine daha pratik çözümler aranıyor. Bu noktada akıllara gelen ilk soru, kredi kartının toplu taşıma araçlarında geçerli olup olmadığı oluyor. Peki, Toplu taşımada kredi kartı geçerli mi? Kredi kartı ile otobüse nasıl binilir? İşte detaylar...

Toplu taşımada kredi kartı geçerli mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Otobüslere kredi kartı ile binecek vatandaşlar tarafından kredi kartıyla yolculuk yapmanın detaylar araştırılmaktadır. Hangi toplu taşıma araçlarında kredi kartı geçiyor merak konusu oldu. Peki, Toplu taşımada kredi kartı geçerli mi? Kredi kartı ile otobüse nasıl binilir? Detaylar haberimizde...

TOPLU TAŞIMADA KREDİ KARTI GEÇERLİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 26 Ekim 2022'de alınan kararla; toplu taşımada kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödeme yöntemi başlamıştır.

TOPLU TAŞIMA KREDİ KARTI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Toplu ulaşımda, 11 Ağustos 2023'ten itibaren uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifesiyle, tam bilet kullanılan araçlarda ücret 15 TL, metrobüste ise en uzak mesafe ücreti 22.25 TL olmuştu. Kredi kartı, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılan yolculuklarda ise bu ücretlerin, metrobüste 60 TL, otobüslerde ise 30 TL olarak yansıtıldığı görüldü. Yolcular, fiyat farkı konusundaki şikayetlerini dile getirdi. İBB'den, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile ödeme yöntemi ile ilgili kararın ve ücret formülünün UKOME'de yer alan tüm yetkili kurumlarla beraber alındığı bilgisi verildi.