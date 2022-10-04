4 Ekim Dünya Koruma Günü dolayısıyla üst kurul oluşturularak toplu taşımada evcil hayvanlara yönelik konular tartışıldı. Toplu taşımada evcil hayvanların serbest olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, evcil hayvanlarıyla toplu taşımada seyahat edebilecekler mi araştırıyorlar. Peki, Toplu taşımada evcil hayvan serbest mi? Toplu taşımada hangi hayvanlar serbest? İşte detaylar...

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak evcil hayvanların toplu taşımada seyahat edebilmeleri konusu gündeme geldi. Bu haberin ardından toplu taşımada evcil hayvanların serbest olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, evcil hayvanlarıyla toplu taşımada seyahat edebilecekler mi araştırıyorlar. Peki, Toplu taşımada evcil hayvan serbest mi? Toplu taşımada hangi hayvanlar serbest? Detaylar haberimizde...

TOPLU TAŞIMADA EVCİL HAYVAN SERBEST Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu. Düzenlemeye göre, 5 kilogramdan fazla köpekler toplu ulaşımın yoğun olduğu 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek.

TOPLU TAŞIMADA HANGİ HAYVANLAR SERBEST?

Evcil hayvan sahiplerini sevindiren düzenlemeye göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise toplu ulaşımın yoğun olduğu 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek. Köpekler ağızlık ve tasmalarıyla, kediler özel çantalarıyla, kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.