İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam geldi. Zammın ardından vatandaşlar toplu taşıma zammının ne zaman uygulanacağını araştırıyor. Peki, Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor, hangi gün 2023? İETT, Minibüs, Taksi, Metrobüs, Otobüs zamlı fiyatlar ne zaman uygulanacak? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Peki, Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor, hangi gün 2023? İETT, Minibüs, Taksi, Metrobüs, Otobüs zamlı fiyatlar ne zaman uygulanacak?

İETT TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ 2023?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam geldi. Karar sonrası tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya, minibüslerde en kısa mesafe 7 liraya, taksilerde kısa mesafe ise 40 liraya yükseldi. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek. Zamlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İşte yeni tarifeler.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Karar sonrası herkes yeni tarifenin ne zaman geçerli olacağını merak eder oldu. Zamlar, öğrenci servisleri dışında 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek.

ZAMLI TARİFELER NE KADAR?

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL

Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL'den 21,91 TL

Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL