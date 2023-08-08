Toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Ağustos 2023 İETT AKBİL yeni tarife zammı ne zaman geçerli olacak?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan yeni tarife zammının ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Ağustos 2023 İETT AKBİL yeni tarife zamı ne zaman geçerli olacak? İstanbul halkı, toplu taşıma ücretlerindeki bu artışı merakla bekliyor.

Toplu taşımaya yapılan zammın ardından yeni tarife ne zamandan itibaren geçerli olacak araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından İETT zammının yürürlüğe gireceği tarih araştırılıyor. Akbil ücretlerine ne zaman, ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Peki, İETT zam ne zaman başlayacak? Ağustos 2023 İETT AKBİL yeni tarife zammı ne zaman geçerli olacak? Detaylar haberimizde...

İETT NE KADAR ZAM GELDİ?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

İETT ZAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.