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Toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Bayramın 3. günü otobüsler ücretsiz mi?

Toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Bayramın 3. günü otobüsler ücretsiz mi?

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Ramazan Bayramının 3.günü toplu taşıma ücretsiz mi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın son günü toplu taşımayı kullanacak vatadandaşlar tarafından metrobüs ücretli mi sorusu araştırılıyor. Peki, Toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Bayramın 3. günü otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar...

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EMİNÖNÜ'NDE İNSAN SELİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİEMİNÖNÜ'NDE İNSAN SELİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ
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Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Bayramında ziyaretlerde bulunacak vatandaşlar tarafından toplu taşımanın ücretli olup olmadığı araştırılmaktadır. Metrobüs ve marmaray ücretsiz mi merak konusu oldu. Peki, Toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Bayramın 3. günü otobüsler ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar; metrobüs, marmaray metro ve vapur ücretsiz olacaktır. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Marmaray Gündem Haberler

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