Toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Bayramın 3. günü otobüsler ücretsiz mi?

Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Bayramında ziyaretlerde bulunacak vatandaşlar tarafından toplu taşımanın ücretli olup olmadığı araştırılmaktadır. Metrobüs ve marmaray ücretsiz mi merak konusu oldu. Peki, Toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Bayramın 3. günü otobüsler ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar; metrobüs, marmaray metro ve vapur ücretsiz olacaktır. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz.