Toplu taşıma bugün neden ücretsiz olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından İETT bedava mı sorusu araştırılıyor. Peki, Toplu taşıma bugün neden ücretsiz? 29 Mayıs Metro, otobüs, metrobüs neden bedava? İETT bugün bedava mı? İşte detaylar...

Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısı ile karşı karşıya geldi. Bugün toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu araştırılıyor. İETT neden bedava merak konusu oldu. Peki, Toplu taşıma bugün neden ücretsiz? 29 Mayıs Metro, otobüs, metrobüs neden bedava? İETT bugün bedava mı? Detaylar haberimizde...

TOPLU TAŞIMA BUGÜN NEDEN ÜCRETSİZ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi dolayısıyla İstanbul'da toplu taşımalar ücretsizdir. İBB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre gün boyu toplu taşımanın ücretsiz olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir" ifadeleri yer aldı.