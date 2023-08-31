Toplu sözleşme toplantısının ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranının ne zaman açıklanacağı da büyük bir merak konusu. Peki, Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını belirlemek için bir araya gelen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, son toplantısını gerçekleştirecek. Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur zammı heyecanla bekleniyor. Peki, Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Memur zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünü diktiği toplu sözleşme görüşmelerinde kritik gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, dün yaptığı "Yarın memur zammı sürecini sonlandıracağız" açıklamasının ardından gözler, bugün gerçekleşecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun toplantısına çevrildi. Hükümet kanadının yaptığı zam teklifi enflasyon farkıyla yüzde 44'ü bulurken, Memur-Sen ise en düşük memur maaşının 30 bin TL'nin altında olmamasını istiyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son düzlüğe girildi. Hükümet ve memur temsilcileri arasındaki görüşmelerde uzlaşmaya varılamamasının ardından devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda alınan karar nihai olacak ve itiraz edilemeyecek.