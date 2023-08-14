Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği toplu sözleşmede görüşmeler devam ederken, ikinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Arama motorlarında ise Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplu sözleşme görüşmesi bugün mü? soruları aratıldı.

Memurların merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Kamu işveren tarafının toplantıda teklifini sunması bekleniyor. Peki, Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplu sözleşme görüşmesi bugün mü?

TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği toplu sözleşmede görüşmeler devam ederken, ikinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda kamu işveren tarafının teklifini sunması beklenirken, üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

KAMU İŞVEREN TARAFI TEKLİFİNİ AÇIKLAYACAK

8 milyondan fazla kamu görevlisini doğrudan etkileyecek 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ediyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ederken, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci bitti. Şimdi gözler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Kamu işveren tarafının bugün toplantıda teklifini açıklaması bekleniyor.

MİLYONLARCA MEMURUN HAKLARI BELLİ OLACAK

Söz konusu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna duyuracak. Toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belli olacak.

GÖRÜŞMELER AY SONUNDA BİTİYOR

Belirlenecek oranlar maaşların yanı sıra 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişinin etkileneceği toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine başlanacak. Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

2024 İÇİN YÜZDE 70, 2025 İÇİN YÜZDE 40 TALEP EDİYORLAR

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle: