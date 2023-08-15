Toplu sözleşme görüşmelerinin 2. toplantısında hükümet, memurlara teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklif edildi. Peki, Toplu sözleşme 3. toplantısı ne zaman yapılacak? Toplu sözleşme görüşmeleri hangi gün olacak?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin 2. toplantısında hükümetin teklifi milyonları memnun etmedi. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti. Ancak 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam isteyen memurlar, tekliften memnun kalmadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin revize edilmesi gerektiğini söyledi. Arama motorlarında ise Toplu sözleşme 3. toplantısı ne zaman yapılacak? Toplu sözleşme görüşmeleri hangi gün olacak? soruları araştırıldı.

TOPLU SÖZLEŞME 3. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu sözleşme görüşmelerinin 2. toplantısında hükümet, memurlara teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklif edildi. Bu teklif sonrası Memur-Sen'den "Kabul etmiyoruz, revize edilmeli" yanıtı, KESK'ten ise grev kararı geldi. Şimdi gözler hükümetin yeni tekliflerle geleceği 17 Ağustos'ta gerçekleşecek üçüncü toplantıya çevrildi. Taraflar anlaşamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıda sendikalara zam teklifini sundu.

TEKLİF MEMURLARI MEMNUN ETMEDİ

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti. Ancak 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam isteyen memurlar, tekliften memnun kalmadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

"KİRA DESTEĞİ TEKLİFİ BEKLİYORDUK"

Yalçın zam teklifine ilişkin, "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz." dedi.

KESK'TEN GREV KARARI

Teklif sonrası Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) grev kararı aldı. KESK'ten yapılan açıklamada, "Çalışma Bakanı iktidarın kamu emekçilerinin 2024-2025 tis taleplerine ilişkin ilk teklifini açıkladı. Buna göre: 2024 yılı ilk altı ayı için %14, ikinci altı ay için %9, 2025 yılı ilk altı ayı %6, ikinci altı ay için %5 olmuştur. Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz." denildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

BAKAN IŞIKHAN, AĞUSTOS SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle: