Deprem ortak yayını canlı olarak tüm hızıyla devam ediyor. Ortak yayında toplam kaç milyar ve milyon TL bağış yapıldı merak edildi. Peki, Toplam ne kadar bağış yapıldı? 15 Şubat ortak yayında depremzedeler için toplam kaç milyar TL bağış geldi? Deprem için toplam kaç milyar TL bağış geldi? Depremzedeler için ne kadar bağış yapıldı? Toplam bağış miktarı kaç paradır? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TV kanalları 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ortak yayın yapma kararı aldı. Ortak yayında yapılan bağış miktarı merak edildi. Peki, Toplam ne kadar bağış yapıldı? (Deprem Ortak Yayın Toplam Bağış Miktarı) 15 Şubat ortak yayında depremzedeler için toplam kaç milyar TL bağış geldi? İşte detaylar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

ORTAK YAYINDA TOPLAM KAÇ MİLYAR TL BAĞIŞ YAPILDI?

15 Şubat deprem ortak yayınında şuana kadar toplam 23 Milyar 222 milyon 852 bin TL bağış yapıldı. Ayrıca 2 milyon 681 bin 967 adet sms atıldı.

Toplam bağış miktarı 55 Milyar 277 milyon 494 bin TL'ye yükseldi. Toplam sms adeti ise 3 milyon 207 bin 967 'dir.

Toplam bağış miktarı 98 Milyar 142 Milyon 100 Bin TL'ye yükseldi.

Anlık olarak güncelde toplam 101 milyar 100 milyon 662 bin TL bağış toplandı.