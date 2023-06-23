Toplam kaç bakan yardımcısı var? Bakan yardımcıları kaç tane olur, kim atar? soruları gündeme geliyor. Seçimin ardından yenilenen Kabine'de bakan yardımcıları da değişti. Toplam kaç bakan yardımcısı var? Bakan yardımcıları kaç tane olur, kim atar? merak ediliyor. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Toplam kaç bakan yardımcısı var? Bakan yardımcıları kaç tane olur, kim atar?

Toplam kaç bakan yardımcısı var? Bakan yardımcıları kaç tane olur, kim atar? merak ediliyor. Toplam kaç bakan yardımcısı var? Bakan yardımcıları kaç tane olur, kim atar? soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam kaç bakan yardımcısı var? Bakan yardımcıları kaç tane olur, kim atar? Detaylar haberimizdedir…

TOPLAM KAÇ BAKAN YARDIMCISI VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm bakanlıklara en az 3-4 yardımcı atanırken İçişleri Bakanı Yardımcıları olarak ise önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekilliği yapan Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eski Diyarbakır Valisi ve Belediye kayyumu müfettiş Münir Karaloğlu getirildi. Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

BAKAN YARDIMCILARI KAÇ TANE OLUR, KİM ATAR?

Seçimin ardından yenilenen Kabine'de bakan yardımcıları da değişti. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanırken, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

MADDE MADDE TÜM ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince 17 bakanlığı yapılan 68 atama ise şu şekilde: