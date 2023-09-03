Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır? Kim Milyoner Olmak İster 3 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

3 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 3 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sanığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangisi Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır? hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 Eylül PAZAR50 BİN LİRALIK SORUSU

"Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?"

A: 466

B: 922

C: 1884

D: 3688

Cevap: B