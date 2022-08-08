Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Topkapı Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Topkapı Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Topkapı Üniversitesi veya eski adıyla İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato Vakfı tarafından 24 Kasım 2013 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6761 numaralı kanun 16 Kasım 2016 kabul tarihi ile kurulmuştur.

21 Nisan 2009 tarihli Bakanlar Kurulu'nca Vakıf Meslek Yüksekokulu olarak kurulan ve 4 bölümle eğitim öğretim hayatına başlayan Plato Meslek Yüksekokulu, bugün geldiği noktada 34'e yakın programı ile İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2022 yılında alınan karar ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olan adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

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