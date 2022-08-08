Topkapı Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Topkapı Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Topkapı Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Topkapı Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Topkapı Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Topkapı Üniversitesi veya eski adıyla İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato Vakfı tarafından 24 Kasım 2013 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6761 numaralı kanun 16 Kasım 2016 kabul tarihi ile kurulmuştur.
21 Nisan 2009 tarihli Bakanlar Kurulu'nca Vakıf Meslek Yüksekokulu olarak kurulan ve 4 bölümle eğitim öğretim hayatına başlayan Plato Meslek Yüksekokulu, bugün geldiği noktada 34'e yakın programı ile İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2022 yılında alınan karar ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olan adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Ekonomi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Tarih (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Tarih (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)