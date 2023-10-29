Topkapı Sarayı ücretsiz mi, kaç TL, Müze kartla ücretsiz mi? Topkapı Sarayı 2023 giriş - çıkış saatleri!

"Topkapı Sarayı Müze kartla ücretsiz mi? Topkapı Sarayı 2023 giriş - çıkış saatleri!" Merak ediliyor. Geniş bir bahçesi bulunan bu saray, aynı zamanda etkileyici bir İstanbul manzarasını da önünüze seriyor. Peki, Topkapı Sarayı ücretsiz mi, kaç TL? İşte detaylar…

Sarayın sonundaki alanı ziyaret ettiğinizde, büyüleyici bir Haliç ve Boğaz manzarasına şahit olabilirsiniz. Aynı zamanda karşınızda Beyoğlu ilçesi ve Galata Kulesi, size selam gönderiyormuş gibi görünecektir. Burada bulunduğunuzda, kendinizi adeta Osmanlı döneminde yaşamış biri gibi hissedeceksiniz. Peki, Topkapı Sarayı ücretsiz mi, kaç TL? Topkapı Sarayı Müze kartla ücretsiz mi? Topkapı Sarayı 2023 giriş - çıkış saatleri!

TOPKAPI SARAYI ÜCRETSİZ Mİ, KAÇ TL?

Topkapı Sarayı giriş ücreti 2023 yılı Eylül ayı fiyat tarifesini sizler için şu şekilde sıralayabiliriz;

Topkapı Sarayı giriş ücreti yetişkin = 150 TL

Harem bölümü giriş ücreti yetişkin = 80 TL

Aya İrini Müzesi giriş ücreti yetişkin = 60 TL

Aya İrini Müzesi giriş ücreti öğrenci = 25 TL

Not: Topkapı Sarayı indirimli giriş ücreti tarifelerinden, yalnızca 18 ile 25 yaş arasındaki öğrenciler faydalanabilmektedir. Siz de bu şartları sağlıyor olmanız durumunda, Topkapı Sarayı'nın farklı bölümlerine çok daha uygun fiyat tarifeleriyle giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca bu saraya giriş esnasında, indirimli fiyat tarifelerinden de dilediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Topkapı Sarayı indirimli fiyat tarifeleri ise aşağıdaki gibidir;

Saraya giriş ücreti + Aya İrini giriş ücreti = 150 TL

Saraya giriş ücreti + Aya İrini giriş ücreti (18 ile 25 yaş arası öğrenciler için) = 50 TL

Saraya giriş ücreti + Aya İrini giriş ücreti + Harem giriş ücreti = 200 TL

Saraya giriş ücreti + Aya İrini giriş ücreti + Harem giriş ücreti (18 ile 25 yaş arası öğrenciler için) = 60 TL

TOPKAPI SARAYI MÜZE KARTLA ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, sadece 60 TL ödeyerek Müzekart sahibi olup daha sonra da Topkapı Sarayı Müzesini tamamen ücretsiz bir şekilde gezip görebilirsiniz. Ancak sarayın bazı kısımları Müzekart'ı kapsamıyor. Bu kısımları gezip görmek istediğinizde ise giriş ücreti ödemeniz gerekmektedir.

TOPKAPI SARAYI'NA KİMLER ÜCRETSİZ GİREBİLİR?

Şu kişiler, Topkapı Sarayı Müzesi'ni tamamen ücretsiz bir şekilde gezip görme fırsatına sahiptir;

18 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

Gaziler ve yanlarında gelen bir refakatçi.

Engelli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yanında gelen bir refakatçi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmakta olan er ve erbaşlar.

Kokartı bulunan tur rehberi ve seyahat acentesi sahipleri.

0 ile 6 yaş arasındaki bebekler ve çocuklar.

TOPKAPI SARAYI GİRİŞ – ÇIKIŞ SAATLERİ

Topkapı Sarayı giriş – çıkış saatleri şu şekildedir;

Hafta içi giriş – çıkış saatleri = 09:00 / 17:30

Hafta sonu giriş – çıkış saatleri = 09:30 / 17:30

Not: Topkapı Müzesi bilet satışları, saat 16:00 itibariyle sonlanmaktadır. Müzenin tüm kısımlarını rahatça gezip görmek için, müze kapanışından en az bir buçuk saat önce biletinizi almış olmanızı tavsiye ederiz.