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Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Saraylar ve müzeler bayramda açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı saraylar, müzeler, sergiler açık mı?

Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Saraylar ve müzeler bayramda açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı saraylar, müzeler, sergiler açık mı?

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Kurban Bayramı sırasında İstanbul'daki saraylar ve müzelerin açık olup olmadığı konusu incelenmektedir. İstanbul'daki tarihi mekanlar, bayram süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. İstanbul'da bayramı geçiren vatandaşlar, müze ve sarayların hangilerinin açık olduğunu merak etmektedir. Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'nın ziyaret saatleri ise özellikle araştırılmaktadır. Peki, Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Saraylar ve müzeler bayramda açık mı, kapalı mı?

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İstanbul'un müzeleri ve sarayları bayramda da ziyaretçilerini karşılayacak. Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar açık olan müze ve sarayları sorguluyor. Peki, Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Saraylar ve müzeler bayramda açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı saraylar, müzeler, sergiler açık mı? Topkapı Sarayı açılış kapanış saati 2023!

Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalı olacaktır. Ayrıca bayramda müze ve sarayların ücretsiz olup olmadığı ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.

Salı günleri ziyarete kapalı

Kurban Bayramı 1. Günü: Kapalı

Kurban Bayramı 2. Günü: Açık

Kurban Bayramı 3. Günü: Açık

Kurban Bayramı 4. Günü: Açık

Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Saraylar ve müzeler bayramda açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı saraylar, müzeler, sergiler açık mı? Topkapı Sar

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Kurban Bayramı 1. Günü: Kapalı

Kurban Bayramı 2. Günü: Açık

Kurban Bayramı 3. Günü: Açık

Kurban Bayramı 4. Günü: Açık

Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Saraylar ve müzeler bayramda açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı saraylar, müzeler, sergiler açık mı? Topkapı Sar

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Kurban Bayramı 1. Günü: Kapalı

Kurban Bayramı 2. Günü: Açık

Kurban Bayramı 3. Günü: Açık

Kurban Bayramı 4. Günü: Açık

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

Kurban Bayramı Gündem Yaşam Haberler

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