Topik tarifi! 6 Eylül MasterChef Topik nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Topik hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Topik hazırladı. Peki, Topik nedir? Topik nasıl yapılır? Topik nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Topik aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Topik nasıl yapılır? Topik nedir? Topik nasıl yapılır, Topik yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Topik yapıldı, evde klasik Topik yapıldı! İşte en güzel Topik!

TOPİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Hamuru İçin Malzemeler: 2 yemek kaşığı tahin, tuz, 400 gr. haşlanmış nohut, soyulmuş, 6 yemek kaşığı zeytinyağı,

İç Harç için Malzemeler: tuz, karabiber, zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tahin 2 adet kuru soğan – piyazlık doğranmış, 2 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü,1 çay kaşığı tarçın,

TOPİK NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamuru hazırlamak için tüm malzemeleri rondodan geçirin. Sonra karışım dolaba alıp dinlendirin.

İç harç için hazırlamak için bir tavaya zeytinyağı alıp, soğanları ilve edin. Kontrollü ateşte renk alıncaya kadar kavurmaya devam edin..

Sonra şekeri ekleyip kavurun. Tahin dışında tüm malzemeleri ilave edip pişirmeye devam edin. Son olarak kenara alıp tahini ekleyin ve karıştırın.

Dinlendirilmiş hamurdan cevizden biraz büyük bir parça alın. İki strecin arasında hafif ezerek açın.

İç harçtan doldurup, streç yardımıyla top şeklini verin. Streçe sarılı şekilde koruyun.. Kalan hamuru bu şekilde hazırlayıp, üzerine zeytinyağı ve tarçın serperek servis edin.