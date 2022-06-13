Top Gun: Maverick izle! (FULL HD) Top Gun: Maverick fragmanı izle!

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TOP GUN MAVERİCK HAKKINDA BİLGİLER

Top Gun: Maverick, 27 Mayıs 2022 tarihinde vizyona giren bir Amerikan drama filmi. Yönetmenliğini Joseph Kosinski'ın yaptığı, başrollerini Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer ve Jennifer Connelly'nın paylaştığı, 1986 yılında vizyona giren Top Gun filminin devamıdır.

TOP GUN MAVERİCK OYUNCULARI

Tom Cruise, Yüzbaşı Pete "Maverick" Mitchell, uçuş eğitmeni

Miles Teller Teğmen Bradley "Horoz" Bradshaw, pilot adayı ve Maverick'in, Nick "Goose" Bradshaw'ın oğlu.

Jennifer Connelly Maverick'in bekar bir anne ve bir bar sahibi olan aşk ilgisi olarak.

Jon Hamm Amiral yardımcısı

Glen Powell pilot asistanı "Cellat"

Lewis Pullman pilot adayı Bob

Ed Harris Maverick'in üstünlüğü olan bir amiral

Val Kilmer Amiral Tom "Iceman" Kazansky, bir eğitmen ve Maverick'in arkadaşı / eski rakibi.

Monica Barbaro "Phoenix", pilot adayı

Charles Parnell, eski zamanda Maverick'in eski meslektaşı olan ve bir zamanlar Goose'un ölümünden sonra Maverick'in RIO'su olarak görev yapan Amiral Marcus "Sundown" Williams. Parnell ilk filmde "Sundown" ı oynayan Clarence Gilyard'ın yerini aldı.

Jay Ellis pilot aday "Payback"

Danny Ramirez pilot adayı "Fanboy"

Manny Jacinto Fritz

Beşir Salahuddin Coleman

Jake Toplama

Raymond Lee

Lyliana Wray

Jean Louisa Kelly Goose'un dul eşi ve Rooster'ın annesi Carole Bradshaw. Kelly, ilk filmde Carole oynayan Meg Ryan'ın yerini aldı.

Greg Tarzan Davis

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