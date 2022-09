1983 yılında Brian De Palma tarafından beyazperdeye aktarılan Yaralı Yüz filminde Al Pacino tarafından canlandırılanTony Montana aradan yıllar geçse de adından söz ettiren karakterdir. Peki, Tony Montana kimdir? Tony Montana sözleri neler? Detaylar haberimizde...

TONY MONTANA KİMDİR?

Antonio "Tony" Montana, 1983 yılında Brian De Palma tarafından beyazperdeye aktarılan Yaralı Yüz filminde Al Pacino tarafından canlandırılan kurgusal karakterdir.

Filmde, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Kübalı politik bir suçlu olan Tony Montana'nın girdiği uyuşturucu dünyasında yaşadıkları anlatılmaktadır. Bulaşıkçı olarak başladığı iş yaşantısı sonraları uyuşturucu dünyasına kayar. Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana, Miami'de hızlı bir şekilde yükselmiştir. Tony Montana karakteri aslında Al Capone adlı mafya liderinden esinlenmiştir. Grand Theft Auto: Vice City adlı video oyunundaki Tommy Vercetti karakteri de Tony Montana'dan esinlenilerek oluşturulmuştur.

HAYATI

Antonio Montana, Küba'da doğup büyümüştür. Burada çokça suç işlemiştir. Suçlarından birisi dolar satın almak olan Tony, bu yüzden hapishaneye girmiştir. Bunun bir göstergesi olarak da sağ eline suçluların ülkede daha belirgin bir şekilde belli olması için bir kalp dövmesi yapılmıştır. Bu sırada Fidel Castro, Küba'da istenmeyen rejim muhaliflerine Amerika'ya göç etme hakkı tanır. Küba'ya göç edecek olan binlerce insanın içerisinde azılı suçlular ve akıl hastaları da vardır. Tony Montana, hapishaneden çıktıktan sonra dostlarıyla beraber Küba mülteci gemisi ile 250.000 politik suçlu arasında Amerika'ya gitmiştir. Polislerin denetimi altıktan çıktıktan sonra mülteci kampına gönderilmiş, burada dostlarıyla bir süre hayatta kalmak zorunda kalmıştır. En yakın dostu olan Manny, Tony'e mülteci kampından kurtulabilecekleri bir iş ayarladığını söyler. Bu iş Miami'de bulunan büyük mafya babalarından birisi olan Frank Lopez'den gelmiştir. İş ise Castro'nun en güvenilir generallerinden birisi olan Emilio Rebenga'yı öldürmektir. Castro, Rebenga'ya olan güvenini kaybeder ve onu da Amerika'ya mülteci kampına yollar. Rebenga, Frank Lopez'in kardeşi de dahil olmak üzere birçok tutsağın ölümüne işkence yapmakla da sorumludur.[4] Tony bunu kabul eder, o akşam kampta çıkan bir ayaklanma sırasında Tony, Rebenga'yı bıçaklayarak öldürür. Bu sayede kamptan çıkmasına Lopez'in adamı olan Omar Suarez yardım eder.

Ölümü

Miami'de ismini iyice duyuran Tony Montana bu sırada da Bolivya'nın en büyük kokain imparatorlarından Sosa ile daha da yakınlaşır. Birlikte yeni işler yaparlar ve iyi paralar kaldırırlar. Tony, para akladığı bir zamanda polislere yakalanır ve 5 yıl hapis cezası alır. Avukatı ile görüşür ve mahkemeyi erteletir. Bir gün Sosa, Tony'i görmesi gerektiğini bildirir ve onu Bolivya'ya tekrar davet eder. Tony Montana, Sosa'nın evine gider. Burada büyük mafya babaları da bulunmaktadır. Sosa, Tony'e bir muhabiri öldürmesi gerektiğini söyler bu muhabirin yapacağı konuşmalar Sosa ve dostlarına büyük zararlar vereceğinden dolayı eğer onu öldürürse Tony'i alacağı hapis cezasından kurtaracağını söyler. Tony kabul eder ve Sosa'nın adamlarından Alberto ile birlikte Amerika'ya döner. Alberto iyi bir bomba uzmanıdır, bir akşam muhabirin arabasının altına bomba yerleştirir. Ertesi gün bir arabada Tony, Alberto ve Tony'nin iki adamı Chi Chi, Ernie muhabirin kaldığı otelden çıkmasını bekler. Otelden çıkan muhabir arabasına karısı ve iki çocuğuyla birlikte biner. Tony Montana, çocukların arabada olmayacağını sandığını söyler ve bunu kabul etmez fakat Sosa'nın adamı Alberto onu dinlemez. Tony sinirlenir ve sözünü dinlemeyen Alberto'yu öldürür. Daha sonra muhabir arabasının altındaki bombayı öğrenir ve güvenliği arttırır ve Sosa ve dostlarının başı belaya girer. Bu duruma çok sinirlenir ve Sosa, Tony'e telefonda küfreder, Tony'de ona savaş açtığını söyler. O akşam Tony, odasında koltuğuna çökmüş bir halde kokain çekerken Sosa'nın adamları da Tony'nin konağını kuşatır. Sosa'nın adamları Tony'nin tüm adamlarını öldürmüş ve malikaneyi iyice kuşatmıştır. Tony Montana, cephaneliğinden M-16A1 çıkartır ve Sosa'nın adamlarıyla tek başına çatışır. Birçok adamı öldürür fakat silahından attığı bombalardan ortalığı duman kaplar ve Sosa'nın adamları bu durumdan yararlanır ve iyice cephe alır. Hepsi bir anda ortaya çıkar ve Tony Montana'ya ateş eder. Tony'nin elinden silahı düşer fakat kendisi hala ayaktadır ve "Pis kurşunlarınız bana işlemez, hala ayaktayım aşağılık herifler, yağdırın pis kurşunlarınızı" diye bağırır. O sırada arkasından Sosa'nın suikastçisi The Skull, Tony Montana'yı pompalı tüfeğiyle vurur, Tony The World Is Yours yazan havuzun içine düşer ve ölür.