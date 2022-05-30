Tonsürton ne demek? Ton sür ton nasıl yapılır? Tek ton giyinmeye ne denir? - Haberler

Fransızca'dan Türkçe'ye geçen ve ardından trendlerle tüm moda severlerin kalbini çalan ton sür ton kelimesi nedir ve ne anlama gelir merak ediliyor. Amaç tek renk ile bir bütünlük sağlaması anlamına gelen ton sür ton nasıl yapılır araştırılıyor. Tonsürton ne demek? Ton sür ton nasıl yapılır? Tek ton giyinmeye ne denir? Detaylar haberimizdedir…

TONSÜRTON NE DEMEK?

Tonsürton kelimesinin anlamı tek renk olarak biliniyor. Fransızca'dan Türkçe'ye geçen ve ardından trendlerle tüm moda severlerin kalbini çalan ton sür ton kelimesi, tek renkle uyum yakalama anlamını ifade ediyor.

TON SÜR TON NASIL YAPILIR?

Ton sür ton nasıl yapılır merak ediliyor. Tonsürton bir renk belirleyip o rengin farklı tonlarıyla bir uyum sağlaması anlamına geliyor.

TEK TON GİYİNMEYE NE DENİR?

Modada en fazla aynı rengin farklı tonlarını bir arada giymeye karşılık gelen ''ton sür ton'', hem sakin hem de sofistike görünümlerin çıkış noktası olmuştur.Zıt renklerin bir arada kullanıldığı "color blocking" trendinin aksine, ton sür ton modasına bir rengin farklı tonları kullanılmaktadır.

Haberler.com - Gündem