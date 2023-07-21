Süper Lig ekibi Trabzonspor, NK Varazdin'den Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi. Peki, Tonio Teklic kimdir? Tonio Teklic kaç yaşında, hangi mevkii?

Tonio Teklic kimdir? Tonio Teklic kaç yaşında, hangi mevkii? merak ediliyor. Süper Lig ekibi Trabzonspor, NK Varazdin'den Tonio Teklic'i transfer etti. Futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Arama motorlarında ise Tonio Teklic kimdir? Tonio Teklic kaç yaşında, hangi mevkii? araması yapıldı.

TONİO TEKLİC KİMDİR?

Tonio Teklic 9 Eylül 1999 doğumlu, ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Hırvat bir futbolcudur.

Teklic, Split'te aslen Livno'lu ve Solin banliyösünde yaşayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gençlik kariyerine yerel NK Solin'de başladı ve hızla yeni kurulan Adriyatik Bölünmesine taşındı ve burada gençlik seviyelerinde çeşitli turnuvalar ve bireysel ödüller kazanarak 5 yıl geçirdi. 2015 yazında Teklic, Adriyatik takım arkadaşlarının çoğuyla birlikte Hajduk Split ile gençlik sözleşmeleri imzaladı. Hajduk B kadrosunda yerini aldı ve Hajduk'un Lokomotiva Zagreb'e karşı üst düzey kadro ligi maçına çağrıldı ve burada 46. dakikada yedek olarak girdi.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, NK Varazdin'den Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

İşte yapılan açıklama;

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir." denildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bordo mavililer, profesyonel futbolcu Tonio Teklic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 600.000 euro 2024-2025 futbol sezonu için 700.000 euro, 2025-2026 futbol sezonu için 800.000 euro garanti ücret ödeyecek.