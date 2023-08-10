'Tonga'ya geldik, iyi mi?' diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir. Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos 100 Bin TL'lik Soru ve Cevabı nedir?

10 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Tonga'ya geldik, iyi mi?" diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! "Tonga'ya geldik, iyi mi?" diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU

"Tonga'ya geldik, iyi mi?" diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir?

A-) Büyük Okyanus

B-) Arktik Okyanusu

C-) Hint Okyanusu

D-) Atlas Okyanusu

Doğru Cevap : A şıkkı