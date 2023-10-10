Tonga, Güney Pasifik Okyanusu'nda ve Okyanusya kıtasında bulunan bir ada ülkesidir. Yaklaşık 170 adadan oluşan bu ada krallığının sadece 36 adası yerleşim yeridir. Nüfusu yaklaşık 100,000 kişi olan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa, Tongatapu Adası üzerindedir. Ülkenin ekonomisi denizcilik, balıkçılık ve tarıma dayanır. Tonga, Polinezya kültürünün bir parçası olup, geleneksel dansları, müzikleri ve el işçiliği gibi yerel kültürel öğeleri kutlar.

Tonga hangi yarım kürede ve kıtada? Tonga'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Tonga, Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve coğrafi olarak Okyanusya kıtasında yer alan bir ada ülkesidir. Bu güzel ülke, Polinezya bölgesindeki Tonga Adaları üzerinde yer almaktadır. Beyaz kumlu plajları, sıcak iklimi ve su sporları için ideal koşulları ile turistler için cazip bir destinasyon olmanın yanı sıra, sıcakkanlı insanları ve zengin deniz ürünleri ile de tanınır. Şimdi, Tonga'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim.

TONGA HANGİ YARIM KÜREDE?

Tonga, yaklaşık olarak 170 adadan oluşan bir ada krallığıdır, ancak bu adaların sadece 36'sı yerleşim yeridir. Başkenti ve en büyük şehri Nuku'alofa, Tongatapu Adası üzerindedir. Ülkenin diğer büyük adaları arasında Vava'u, Ha'apai ve Eua bulunur. Tonga'nın komşuları Fiji, Wallis ve Futuna (Fransız toprağı) ile Samoa'dır.

Nüfusu yaklaşık olarak 100,000 kişiden oluşur. Ülkenin resmi dili Tongaca'dır, ancak İngilizce de yaygın olarak konuşulur. Tonga, coğrafi olarak Pasifik'te bulunması nedeniyle okyanus yaşamının zengin olduğu bir bölgede yer almaktadır. Denizcilik, balıkçılık ve tarım ülkenin ekonomisinin temelini oluşturur.

Tonga, Polinezya kültürünün bir parçasıdır ve geleneksel olarak danslar, müzikler ve el işçiliği gibi yerel kültürel öğeleri kutlar. Ülke, geleneksel olarak kraliyet ailesi tarafından yönetilmektedir ve resmi adı "Tonga Krallığı" dır.

Ülkenin para birimi Tonga Pa'anga (TOP) olarak kullanılır. Tonga, turizm endüstrisinin yanı sıra tarım ürünleri, balıkçılık ve denizcilik sektörleriyle de bilinir. Güzel beyaz kumlu plajları, sıcak iklimi ve çeşitli su sporları için ideal koşulları sunar.

Sonuç olarak, Tonga, Okyanusya kıtasında Güney Pasifik'te yer alan bir ada ülkesidir. Tropikal güzellikleri, geleneksel kültürü ve doğal yaşamı ile ünlüdür. Turistler için cazip bir destinasyon olmanın yanı sıra, sıcakkanlı insanları ve zengin deniz ürünleri ile de tanınır.