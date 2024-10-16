TON ve Axelar arasında dev ortaklık: 68 Blockchain ağı tek platformda buluşuyor

TON Blockchain ağının arkasındaki şirket olan ve anlık mesajlaşma uygulaması Telegram tarafından desteklenen The Open Network (TON) Vakfı, Axelar ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık kapsamında 68 farklı Blockchain ağını bir araya getiriyor. Bu iş birliği, TON ekosisteminin ölçeklenebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırırken, Web3 platformları arası bağlantıları güçlendirecek bir dönüm noktası niteliğinde.

Web3 Dünyasında Yeni Bir Dönem: TON ve Axelar Güçlerini Birleştiriyor

TON Vakfı, Blockchain teknolojisinde devrim niteliğinde bir adım atarak Axelar ile önemli bir ortaklığa imza attı. Bu stratejik ortaklık, 68 farklı Blockchain ağını tek bir çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

TON Vakfı'nın ekosistem geliştirme direktörü Anthony Tsivarev, yaptığı açıklamada Axelar'ın şeffaf ve geliştirici dostu yapısının bu ortaklık için biçilmiş kaftan olduğunu vurguladı. Tsivarev, "Axelar'ın sunduğu çözümler, Blockchain dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralıyor." dedi.

Ortaklığın merkezinde Axelar'ın Mobius Development Stack (MDS) teknolojisi yer alıyor. Ortaklıkla birlikte MDS, TON ekosisteminin ana platformu olarak kullanılacak. Bu entegrasyon sayesinde, TON bünyesindeki merkeziyetsiz uygulamalar (dApp'ler) daha yüksek ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı kazanacak.

Axelar'ın sunduğu Interchain Amplifier teknolojisi, TON geliştiricilerine diğer Blockchain ağlarıyla sorunsuz etkileşim imkanı tanıyacak. Bu sayede TON ekosistemi; Ethereum, Cosmos ve Polkadot gibi önde gelen Blockchain ağlarının varlıkları ve verileriyle sorunsuz bir entegrasyon sağlayabilecek.

Bu gelişme, Blockchain dünyasında çığır açacak nitelikte. Artık geliştiriciler, farklı Blockchain ağlarında çalışan dApp'leri köprüleme çözümlerine ihtiyaç duymadan oluşturabilecek. Bu durum, çeşitli ağlara dağılmış varlıkların likidite bölünmelerini önleyerek, birlikte çalışabilirliği güçlendirecek.

Kullanıcılar açısından bakıldığında ise bu entegrasyon, Web3 dünyasına daha geniş erişim, köprü gerektirmeyen daha akıcı işlemler ve basitleştirilmiş bir deneyim sunacak.

TON ve Axelar arasındaki bu ortaklık, Blockchain teknolojisinde giderek önem kazanan zincirler arası birlikte çalışabilirlik trendinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Örneğin, yakın zamanda büyük bir siber saldırıya maruz kalan Ronin Network'ün Chainlink'in Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Protokolü (CCIP) ile entegrasyonu, bu trendin bir diğer örneği olarak gösterilebilir. Blockchain dünyasındaki bu tür çapraz zincir işlevselliği, karmaşık köprüleme çözümlerine olan ihtiyacı azaltarak işlemleri basitleştiriyor ve güvenliği ön plana çıkarıyor.