TON Vakfı, Telegram Kullanıcıları İçin HashKey Ortaklığını Duyurdu

The Open Network (TON) Blockchain'i destekleyen TON Vakfı, kullanıcıların fiat para birimlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Hong Kong merkezli finansal hizmetler firması HashKey Group ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

TON Ekosisteminde Yenilik ve Erişilebilirlik Hedefi

TON Vakfı, Telegram cüzdan kullanıcılarının fiat para birimlerine daha kolay erişebilmesi için HashKey Group ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Hong Kong merkezli dijital varlık finansal hizmetler şirketi HashKey Group ile yapılan bu iş birliği, TON ekosisteminde yenilikçiliği ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

HashKey Group'un Baş İşletme Sorumlusu Livio Weng, bu iş birliğinin amacını; "Fiat para birimlerine erişim sağlayan rampaların kullanım kolaylığını artırarak, kripto para birimlerinin günlük yaşamda sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz." sözleriyle açıkladı.

İki şirket arasında kurulan ortaklığın kapsamı ise oldukça geniş. Ortaklığın TON ekosistemindeki başlangıç aşamasındaki projelere destek sağlanması da planlanıyor. Bununla birlikte TON Vakfı, HashKey Group'un sunduğu hazine yönetimi seçeneklerini değerlendiriyor.

HashKey Group, Asya'daki varlığını güçlendirmek için Hong Kong'da düzenlenen Web3 Festivali'ne katıldı. Şirket, Bermuda'da aldığı yeni bir lisansla küresel kripto para borsası HashKey Global'i hayata geçirdi. Son olarak HashKey Group kısa bir süre önce Ethereum Layer-2 Blockchain ağı üzerine kurulu yeni bir platformunu duyurmuştu.