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Tomris filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tomris filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tomris filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tomris konusu, özeti ve Tomris oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tomris filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tomris filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tomris filmini izleyecek olanların merak ettiği Tomris konusu nedir, Tomris oyuncuları kimler ve Tomris özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris'in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.

TOMRİS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov

Osman Demir
Osman Demir
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