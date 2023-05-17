Tomografi nedir? Tomografi nasıl çekilir, sonucu kaç günde çıkar?

Tıbbi görüntüleme teknolojileri, teşhis ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Tomografi nedir, nasıl çekilir soruları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Tomografi ne demek, tomografi cihazı nasıl çalışır? Tomografi MR farkı nedir?

Tomografi nedir? Tomografi nasıl çekilir, sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu alanın en önemli buluşlarından biri de tomografi teknolojisidir. Tomografi, insan vücudunda bulunan farklı organların X ışınları yardımıyla bilgisayar ortamında görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu haberimizde, tomografinin ne olduğu, neden çekildiği, nasıl çekildiği ve önemi üzerinde durulacak. Tomografi ne demek, tomografi cihazı nasıl çalışır? Tomografi MR farkı nedir?

TOMOGRAFİ NEDİR, NEDEN ÇEKİLİR?

Tomografi, Yunanca "kesmek" anlamına gelen "tomos" kelimesinden türetilmiş bir terimdir. Bu teknoloji, vücuttaki organ ve dokuların kesitsel görüntülerini oluşturur. Tomografi çekimi sırasında, X ışınları veya ultraviyole ışınları gibi farklı enerji kaynakları kullanılır. Bu ışınlar, vücuttan geçerken farklı yoğunluklardaki dokular tarafından emilir veya saçılır. Ardından, alıcılar tarafından toplanan veriler bilgisayarlar tarafından analiz edilerek, vücudun iç organlarının ayrıntılı görüntüleri elde edilir.

TOMOGRAFİ NASIL ÇEKİLİR?

Tomografi çekimi öncesinde bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Hastalar, çekim sırasında metal aksesuarlarını (takılar, saatler) çıkarmalı ve giysilerini değiştirmelidir. Daha sonra hasta, tomografi cihazının içine yerleştirilen bir masaya uzanır. Çekim sırasında, cihaz çeşitli açılardan X ışınları veya ultraviyole ışınları gönderir ve bu ışınlar vücuttan geçerken emilir veya saçılır. Alıcılar, bu ışınları toplar ve bilgisayarlar tarafından işlenerek kesitsel görüntüler oluşturulur. Sonuç olarak, doktorlar hastanın iç organlarına, kemik yapısına ve diğer anatomik detaylara daha detaylı bir şekilde bakabilir.

TOMOGRAFİNİN ÖNEMİ

Tomografi, pek çok tıbbi durumun tanısında ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Aşağıda tomografinin bazı önemli kullanım alanları bulunmaktadır:

Kanser Tanısı: Tomografi, kanserli tümörlerin tespitinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kesitsel görüntüler sayesinde doktorlar, tümörlerin boyutunu, konumunu ve yayılmasını belirebilir. Bu, kanser hastalarının tedavi sürecinde önemli bilgiler sağlar ve tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur.

Travma ve Yaralanmaların Değerlendirilmesi: Tomografi, kafa travmaları, kemik kırıkları, iç kanamalar gibi acil durumların hızlı bir şekilde değerlendirilmesinde kullanılır. Kesitsel görüntüler sayesinde doktorlar, yaralanmanın tipini, şiddetini ve etkilediği bölgeleri daha iyi anlayabilir.

Kalp ve Damar Hastalıkları: Kalp damarlarında daralmalar, tıkanıklıklar veya anevrizmalar gibi sorunlar tomografi ile görüntülenebilir. Bu, koroner arter hastalığı veya kalp krizi gibi durumların teşhisinde önemli bir rol oynar.

Beyin Hastalıkları: Tomografi, beyin dokusundaki lezyonların tespitinde kullanılır. İnme,tümörler, beyin kanaması veya dejeneratif hastalıklar gibi bir dizi beyin hastalığının teşhisinde ve takibinde önemli bir araçtır.

Kemik ve Eklem Sorunları: Tomografi, kemik yapısındaki kırıklar, tümörler, dejeneratif eklem hastalıkları ve omurga sorunları gibi durumların tanısında etkilidir. Bu sayede, doğru tedavi planı oluşturulabilir.

TOMOGRAFİ SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Tomografi, modern tıp alanında önemli bir görüntüleme yöntemi olarak yerini almıştır. İnsan vücudunun iç organlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlayarak, tanı sürecinde doktorlara değerli bilgiler sunmaktadır. Sürekli olarak gelişen tomografi teknolojisi, hastaların daha hızlı ve doğru tanı almasına ve buna bağlı olarak daha etkili tedavi yöntemlerinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

TOMOGRAFİ MR FARKI NEDİR?

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) Arasındaki Fark Nedir? Tomografi görüntüleme tekniğinde x ışınlarını yani radyasyonu kullanırken, Manyetik Rezonans (MR) görüntülemede manyetik alanlı radyo dalgalarını kullanır.