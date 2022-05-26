Tommy Vercetti kimdir, öldü mü? GTA Vice City Tommy Vercetti kim? Ray Liotta kimdir? - Haberler

Tommy Vercetti kimdir? Thomas Vercetti 1951, Liberty City doğumlu Grand Theft Auto: Vice City adlı oyundaki hayalî baş karakterdir. GTA Vice City'nin baş karakteri olan Tommy Vercetti'yi seslendiren Ray Liotta ölüm haberi üzerine Tommy Vercetti kimdir, öldü mü? GTA Vice City Tommy Vercetti kim? Ray Liotta kimdir? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

TOMMY VERCETTİ KİMDİR?

Thomas Vercetti, 1951 yılında Liberty City'de İtalyan asıllı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 1971 yılında Sonny Forelli tarafından Harwood'daki bir adamı öldürmesi için görevlendirildi. Tommy tüm planları yapıp adamı öldürmek için Harwood'a gittiğinde birden fazla adamın onu beklediğini görmesiyle büyük bir çatışma başladı. Çıkan çatışmada 11 kişiyi öldürdü ve Harwood Kasabı adıyla anılarak hapse girdi. Tommy hapisteyken Sonny rakiplerinin çoğundan kurtulmayı başardı. 1986 yılında Tommy hapisten çıktı. Sonny Forelli aradan bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen Tommy Vercetti'nin hala unutulmadığını biliyordu. Tommy Vercetti'nin Liberty City'deki varlığı Forelli Ailesi'ne zarar verecekti. Tommy, Sonny Forelli'nin görevlendirmesiyle iki Forelli gangsteri Harry ve Lee ve de avukat Ken Rosenberg ile birlikte Vance Kardeşler ile yapacakları önemli bir uyuşturucu alışverişini gerçekleştirmek için Viceport Boatyard'a gitti. Vice City'nin uyuşturucu baronu Ricardo Diaz kendi bölgesinde uyuşturucu alışverişi yapan bu kişilere hadlerini bildirmek istedi ve elleri silahlı üç adamını görüşme yerine gönderdi. Victor Vance, Harry ve Lee olay yerinde hayatını kaybetti. Lance Vance kardeşi Victor'u olay yerinde bırakıp helikopterle kaçmak zorunda kaldı. Tommy ise Ken'in bulunduğu arabanın arka koltuğuna atlayıp Sonny'nin paralarını orada bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Ken kendi kaldığı Hotel Harrison'a giderken Tommy, Sonny ile telefonda görüşmek için Ocean View adında bir otele gitti ve burada Sonny ile bir telefon görüşmesi yaptı. Tommy'nin parayı orada bırakmasına çok kızan Sonny başkası olsa bu durumu asla affetmeyeceğini ancak Tommy ile bir geçmişleri olduğu için ona için bir fırsat vereceğini söyledi. İşte bu andan itibaren Tommy için asıl mücadele başladı.

Tommy başlangıçta saldırının kimin başının altından çıktığını bilmiyordu. Juan Garcia Cortez, Avery Carrington ve Ricardo Diaz gibi Vice City'nin zenginlerinin kirli işlerini oldukça az miktarda para karşılığı yaptıktan sonra Tommy, Lance'den saldırının sorumlusunun kim olduğunu öğrendi. Tommy'nin bunu öğrendiği halde geç harekete geçmesi sonucu Lance aceleci davranarak Diaz'dan intikam almak istedi ancak Diaz'ın adamları tarafından kaçırılıp Haiti'deki bir hurdalıkta işkence gördü. Bu durumu Kent Paul'dan öğrenen Tommy çok geçmeden Lance için Haiti'ye giderek onu Diaz'ın adamlarının elinden kurtardı ve Lance ile birlikte Diaz'ın mekanını basarak Diaz'ın tüm adamlarını öldürdükten sonra Diaz'ı öldürdü. Diaz'ın ölümünün ardından mekan Tommy'nin kontrolüne geçti. Vice City gün geçtikçe Tommy'nin hükümdarlığı altına giriyorken onu yalnız bırakan ve her defasında telefon açarak onu daha da baskı altına alan Sonny, Tommy'nin bu yükselişi karşısında artık bir şeyler yapmasının vaktinin geldiğini düşündü. Diaz'ın ölümünün ardından Diaz'a haraç ödeyen bazı dükkânlar artık Tommy için haraç vermeye başladı. Tommy bu parayı Lance ile paylaşıyordu. Lance ise hem payından hem de Tommy'nin ona karşı tutumundan memnun değildi ve bunu Tommy ile birkaç kez konuştu. Sonny ise Tommy'nin bu yükselişinin kendisine zararı olacağını bildiğinden dolayı parasını ve mallarını bahane göstererek Lance ile yakınlık kurup tüm adamlarını Tommy'den haraç alması için Haiti'deki basımevine yolladı ama tüm tahsilatçılar Tommy tarafından öldürüldü.

Sonny Forelli'nin Vice City'de olduğunu öğrenen Tommy ona olan borcunu ödemek için 3 milyon dolar sahte para hazırlattı. Sonny birçok adamıyla birlikte Tommy'nin malikanesine geldi. Tommy'nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Daha sonra parayı aldı ancak Sonny gitmeden hemen önce payından memnun olmadığından dolayı artık gizlice Sonny için çalışan Lance açık açık Tommy Vercetti'ye ihanet ederek onu sattığını ve gerçek paranın kasada olduğunu söyledi. Sonny, "Bu sahte paraları alacağımı mı sandın?" dedi. Tommy'nin "Hayır, sadece seni öldürmeden önce dalga geçmek istedim." demesiyle çıkan çatışmada Lance ve Sonny'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adam öldü. Son sahnede Tommy, Ken'e artık Liberty City'deki mafyalarla ilgilerinin kalmadığını, artık güneydeki en büyük organizasyon haline geldiklerini belirtti ve "Artık kuzey diye bir şey kalmadı, her şey güneyde!" dedi.

Tommy Vercetti, Vice City'deki en güçlü ve en zengin suç lideri oldu. Tommy'nin daha sonra akıbeti ne olduğu veya saltanatının ne kadar sürdüğü tartışılsa da 1992'ye kadar yaşadığı Ken'in Las Venturas'taki bir rehabilitasyon kliniğinden Tommy ile görüşmek istemesi kanıt olarak gösterilebilir.

RAY LİOTTA KİMDİR?

Raymond Allen Liotta 18 Aralık 1954; Newark, New Jersey doğumlu Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. 26 Mayıs 2022'de hayatını kaybetmiştir.

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