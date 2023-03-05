Tom Sizemore kimdir? Tom Sizemore öldü mü, neden öldü?

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TOM SİZEMORE KİMDİR?

Thomas Edward Sizemore Jr. 29 Kasım 1961; Michigan, Detroit doğumlu Amerikalı aktör ve yapımcıdır.

Thomas Edward Sizemore Jr. 29 Kasım 1961 yılında Michigan, Detroit'te dünyaya geldi. 1986 yılında Wayne Devlet Üniversitesi'nde oyunculuk dersini başarıyla tamamladıktan sonra birçok ünlü gibi o da New York'a taşınıp garsonluk ve küçük çaplı sinema rollerinde görev aldı. 1996 yılında Maeve Quinlan ile evlendi. 1999 yılında uyuşturucuyla ilgili sorunlar nedeniyle boşandı. Temmuz 2005 yılında Janelle McIntire ile olan ilişkisinden ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi.

TOM SİZEMORE ÖLDÜ MÜ?

18 Şubat 2023'de beyin anevrizması rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Sizemore, 3 Mart 2023 tarihinde 61 yaşında hayatını kaybetti.