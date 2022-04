Tom Parker neden öldü, hastalığı neydi? The Wanted Tom Parker kimdir, kaç yaşında? Şarkıları...

Tom Parker neden öldü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tom Parker'ın eşi, Ed Sheeran, Liam Payne ve Howard Donald gibi şarkıcıların da hakkında paylaşım yaptığı The Wanted üyesi Tom Parker kimdir, kaç yaşında?

TOM PARKER NEDEN ÖLDÜ?

The Wanted grubu üyesi şarkıcı Tom Parker, Ekim 2020'de hayranlarına ameliyat edilemez bir beyin tümörü olduğunu söyledi. Eşi Kelsey Hardwick'in Instagram'da paylaştığı görselle üzücü haber duyuruldu. Parker, beyin tümörü nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybetti.

Eşi Kelsey Hardwick, Instagram'da "Kalplerimiz kırık" yazdığı postta, çiftin iki çocuğuyla poz verdiği görsel vardı. Kelsey, "Tom dünyamızın merkeziydi. Onun bulaşıcı gülümsemesi ve enerjisi olmadan bir hayat düşünemiyoruz." yazdı.

TOM PARKER KİMDİR?

Thomas Anthony Parker, İngiliz grubu The Wanted'ın bir üyesi olarak bilinen bir İngiliz şarkıcıydı. 2013'te Parker, grup arkadaşlarıyla birlikte bir kanalda The Wanted Life adlı reality show da yaptı. 2014 yılında grubun ara vermesinde sonra solo kariyerine başladı.

THE WANTED GRUBU BAŞARILARI

Grup, İngiltere'de 10 Top Ten single ile dünya çapında 12 milyondan fazla rekor sattı.

All Time Low ve Glad You Came ile bir numaraya ulaştı. İkincisi küresel bir hit oldu ve ABD'de üç numaraya ulaştı.

Aranıyor 2014'te ayrıldı, ancak geçen yıl Parker'ı desteklemek için reform yaptı ve Royal Albert Hall'da bir kanser yardım konseri oynamanın yanı sıra en iyi hit albümünü yayınladı.

Haberler.com - Gündem