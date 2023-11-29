Tom kha gai tarifi! MasterChef Tom kha gai nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tom kha gai hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tom kha gai hazırladı. Peki, Tom kha gai nedir? Tom kha gai nasıl yapılır? Tom kha gai nedir?

Tayland mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tom kha gai ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tom kha gai nasıl yapılır? Tom kha gai nedir? Tom kha gai nasıl yapılır, Tom kha gai yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tom kha gai yapıldı, evde klasik Tom kha gai yapıldı! İşte en güzel Tom kha gai!

TOM KHA GAİ TARİFİ!

400 gr tavuk 2 göğüs

6 su bardağı hindistan cevizi sütü (Bir kutu hindistan cevizi sütü kullanıyorsanız, kıvamını azaltmak için su ekleyebilirsiniz)

1 inç havlıcan

3 adet limon otu sapı

1 beyaz soğan ( bir büyük veya iki küçük)

2 domates

6 kafir limon yaprağı

200 gr istiridye mantarı

5 - 10 Tay biberi

1/2 çay kaşığı. Çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı. misket limonu suyu

1 demet kişniş

TOM KHA GAİ YAPILIŞI