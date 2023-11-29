Tom kha gai tarifi! MasterChef Tom kha gai nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tom kha gai hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tom kha gai hazırladı. Peki, Tom kha gai nedir? Tom kha gai nasıl yapılır? Tom kha gai nedir?
Tayland mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tom kha gai ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tom kha gai nasıl yapılır? Tom kha gai nedir? Tom kha gai nasıl yapılır, Tom kha gai yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tom kha gai yapıldı, evde klasik Tom kha gai yapıldı! İşte en güzel Tom kha gai!
TOM KHA GAİ TARİFİ!
400 gr tavuk 2 göğüs
6 su bardağı hindistan cevizi sütü (Bir kutu hindistan cevizi sütü kullanıyorsanız, kıvamını azaltmak için su ekleyebilirsiniz)
1 inç havlıcan
3 adet limon otu sapı
1 beyaz soğan ( bir büyük veya iki küçük)
2 domates
6 kafir limon yaprağı
200 gr istiridye mantarı
5 - 10 Tay biberi
1/2 çay kaşığı. Çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı. misket limonu suyu
1 demet kişniş
TOM KHA GAİ YAPILIŞI
- Öncelikle havlıcanın başparmak büyüklüğündeki parçasını alın, saplarını kesin ve kök kısmını ince dilimler halinde kesin.
- Bu biraz zor olabilir o yüzden avucunuzla bıçağınızın üst kısmıyla ezmeniz gerekebilir.
- Daha sonra limon otunu alın, alt kısmını kesin, cildin dış katmanını çıkarın ve ardından yaklaşık 1 inçlik şeritler halinde çapraz olarak kesin.
- Bu, inanılmaz kokusunun salınmasına yardımcı olacaktır.
- Bir tencereyi orta ateşte ısıtın ve yaklaşık 3 bardak hindistan cevizi sütü ekleyin.
- Dilimlenmiş havlıcan ve limon otunu ekleyin.
- Hindistan cevizi sütünüz ısınmaya başladığında kesme tahtanıza dönün ve tavuğu dilimleyin.
- Tavuğu orta büyüklükte parçalar halinde dilimleyin - büyük olabilirler.
- Hindistan cevizi sütü kaynamaya başlamadan hemen önce tavuğu ekleyin, ardından diğer 3 bardak hindistan cevizi sütünü ekleyin.
- Hindistan cevizi sütünün çok hızlı ısınmasını veya yanmasını istemediğiniz için şimdi ısıyı orta ayara indirin.
- Tay biberlerinizi saplarını çıkararak hazırlayın ve ardından çapraz olarak kesin.
- Bunları doğrudan çorbaya ekleyin.
- Çorbayı karıştırın, ardından istiridye mantarlarını ekleyin
- Hindistan cevizi sütünüz kaynatılmamalı, kısık ateşte tutulmalıdır.
- Hindistan cevizi sütü çok hassas olduğundan, karıştırırken kaşığınızı yalnızca bir yönde hareket ettirdiğinizden emin olun, aksi takdirde hindistancevizi sütünün çok fazla sallanması ve kesilmeye başlaması riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
- Hindistan cevizi sütüne karşı nazik olun.
- Kesme tahtanıza dönün ve 2 küçük beyaz soğanı soyun ve kalın dilimler halinde dilimleyin (soğanınız gerçekten büyükse sadece 1 tanesini kullanın).
- Daha sonra soğanları çorbaya koyun.
- Daha sonra domateslerinizi soğanlarınızla aynı şekilde kalın dilimler halinde kesin.
- Tom kha kai'niz kaynamak üzere olana kadar bekleyin, ardından domatesleri ekleyin.
- Kafir limonu yapraklarını alın, ezin, tadının çıkması için elinizle buruşturun ve doğrudan çorbaya atın.
- Şimdi başlamak için yaklaşık ½ çay kaşığı tuz ekleyin (yeterli olup olmadığını görmek için tadına bakın).
- Tom kha kai'nizi yavaşça ve nazikçe yaklaşık 5-10 dakika karıştırın, kaynamadığından emin olun ve eğer öyleyse ısıyı azaltın.
- Tavuk, soğan, domates ve diğer malzemeler tamamen pişirilmeli ancak hindistan cevizi sütünü fazla pişirmemelisiniz.
- Yaklaşık 5 ila 10 dakika piştikten sonra ateşi tamamen kapatın.
- Kesme tahtanıza dönün, bir avuç dolusu taze kişnişi doğrayın ve çorbaya ekleyin.
- Kişniş zaten sıcak olan çorbanın içinde pişecek.
- Son adım, birkaç limonun suyunu ayrı bir kaseye koymak ve ardından tom kha kai'ye yaklaşık 4 yemek kaşığı limon suyu eklemektir.
- Ve servise hazır.
- Yeterince tuzlu ve ekşi olduğundan emin olmak için bir tat testi yaptığınızdan emin olun.
- İstediğiniz lezzeti elde etmek için biraz tuz veya limon suyu eklemeniz gerekebilir.