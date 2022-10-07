Tom Brady kimdir? Tom Brady boy ve kilosu ne? Tom Brady eşi kim?

Futbolcu Tom Brady kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Eşiyle boşanacağı yönünde haberlerle gündeme gelen Tom Brady kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Tom Brady kimdir? Tom Brady kaç yaşında, nereli?

Tom Brady, tüm zamanların en iyi oyun kurucusu olarak kabul edilir. Eşiyle boşanacağı yönünde haberlerle adından söz ettiren Tom Brady kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Tom Brady kimdir? Tom Brady kaç yaşında, nereli? Tom Brady biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TOM BRADY KİMDİR?

Thomas Edward Patrick Brady Jr. veya daha çok bilinen adıyla Tom Brady 3 Ağustos 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. National Football League takımlarından Tampa Bay Buccaneers forması giyen Amerikan futbolu oyuncusu. Quarterback pozisyonunda oynamaktadır. 2000 NFL Seçmeleri'nde Patriots tarafından 6. tur 199. sıradan seçilmiştir. Brady, tüm zamanların en iyi oyun kurucusu olarak kabul edilir. 1 Şubat 2022 tarihinde emekli olduğunu açıklamıştır.

TOM BRADY EŞİ KİM?

Ünlü futbolcu Tom Brady 2009 yılında Brezilyalı model Gisele Bündchen dünyaevine girmiştir. Ünlü Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.