Tolgahan Sayışman kimdir? 16 Nisan Afara program konuğu Tolgahan Sayışman kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Turgut Tolgahan Sayışman (d. 17 Aralık 1981, İstanbul), Türk televizyon, sinema oyuncusu ve model.

Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması, Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından 2006 yılında Kanal D'de yayımlanan Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de baş rollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide "Mustafa" rolünü canlandırdı. 6 Kasım 2009'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Tolgahan Sayışman, aynı zamanda Eylül 2010'da başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, Show TV ve FOX'ta yayımlanan Lale Devri adlı dizide baş rolde, "Çınar" rolünde oynadı. 2014'te vizyona giren ve baş rollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. 12 Şubat 2015'te Show TV'de başlayan ve Ekim 2016'da final yapan, Asla Vazgeçmem adlı dizide, "Yiğit Kozan" karakterini canlandırarak, baş rolü Amine Gülşe ile paylaştı. 2017-2018 yılları arası Star TV'de yayımlanan Siyah İnci adlı dizide "Kenan Çelebi" karakteri ile baş rolü Hande Erçel ile paylaştı.

Anne tarafından Trabzonlu, baba tarafından ise Selanik ve Arnavutluk kökenlidir.

FİLMOGRAFİ

2005-2006 : Acemi Cadı : Barış : Konuk Oyuncusu : Kanal D

2006 : Esir Kalpler : Levent Ertekin : Yardımcı Oyuncusu : Kanal D

2006-2007 : Maçolar : Tuncay : Başrol oyuncusu : Show TV

2007 : Dicle : Ferhat : Başrol Oyuncusu : ATV

2007-2009 : Elveda Rumeli : Namık Çınar : Başrol oyuncusu : ATV

2007 : Hepsi1 : Ali Koşanlar : Başrol Oyuncusu : ATV

2008 : Aşk Tutulması : Uğur : Başrol Oyuncusu : Sinema Filmi

2009-2010 : Kavak Yelleri : Kerem : Yardımcı Oyuncusu : Kanal D

2009 : Aşk Geliyorum Demez : Ali : Başrol oyuncusu : Sinema Filmi

2010-2014 : Lale Devri : Çınar Ilgaz : Başrol Oyuncusu : FOX TV

2014 : Sürgün : Sedat : Başrol Oyuncusu : sinema filmi

2015-2016 : Asla Vazgeçmem : Yiğit Kozan : Başrol Oyuncusu : Show TV

2016 : Bizans Oyunları : Prens Adonis : Başrol Oyuncusu : Sinema Filmi

2017-2018 : Siyah İnci : Kenan : Başrol Oyuncusu : Star TV

2018 : Bir Umut Yeter : Yılmaz Karabey : Başrol Oyuncusu : Kanal D

2019-2020 : Şampiyon : Fırat Bölükbaşı : Başrol Oyuncusu : TRT 1

2020 : Şeref Sözü : Cihan Adabeyli : Başrol Oyuncusu : Show TV