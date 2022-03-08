Tolga Sezgin kimdir? Tolga Sezgin mesleği ne?

Dün akşam konser veren Gülşen, seyirciler arasında şarkı söylerken bir erkeğin kucağına oturdu. Gülşen'in magazin basınına bomba gibi düşen görüntüde kucağına oturduğu kişi dünyaca ünlü bir markanın halkla ilişkiler sorumlusu Tolga Sezgin çıktı. Peki, Tolga Sezgin kimdir?

TOLGA SEZGİN KİMDİR?

Bi An Gel isimli şarkısını okuyan Gülşen'in şarkının temposuna ayak uydurup kucağına oturduğu erkek arkadaşı da şarkıcının kalçasına tokat attı. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gülşen'in kucağına oturduğu isim ise dünyaca ünlü bir markanın Halkla İlişkiler Sorumlusu Tolga Sezgin olduğu ortaya çıktı. Sezgin ile Gülşen'in yakın arkadaş olduğu da ileri sürüldü. Ünlü isimlerle yakınlığıyla tanınan Sezgin, Instagram hesabından Gülşen'in konserinden videolar paylaşırken olay yaratan görüntüyü yayınlamadı..

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