Tolga Şen kimdir? Tolga Şen hayatı ve biyografisi! Tolga Şen kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tolga Şen merak konusu oldu. İşte Tolga Şen hakkında merak edilen Tolga Şen kimdir, Tolga Şen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Tolga Şen magazin gündemine dair yorumları ile sık sık ekranlara çıkıyor.

1973 yılında Amasya'da (Gümüşhacıköy) doğdu. Şimdiki AVM sinemalarına pek benzemeyen, eniştesinin müdürü olduğu Zafer sinemasının (Samsun) fuayesinde, gişeci, teşrifatçı, makinist ağabeyleriyle ve filmlerle oynayarak büyüdü. Sinemada izlediği ilk film, Bağdat Hırsızı… Aynı hafta içinde Tosun Paşa'yı 35, Turist Ömer Uzay Yolunda'yı 23 kez seyretti. O yıllarda memleketi bir grindhouse festivaline çeviren muhteşem afişli, uyduruk filmlere aşık oldu. Makinist dairesinden topladığı film parçalarını saatlerce seyrettiği oyuncak merceği, ona sinemanın asla sırrına erilemeyecek bir büyü olduğunu söyler gibiydi. Sırra vakıf olmak adına binlerce filmi izlediği yıllar boyunca hem büyüdü, hem de içindeki film izleyicisi olma duygusu gelişti.