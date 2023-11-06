Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Peki, Tolga Şardan neden tutuklanmıştı? Tolga Şardan ne ile suçlanıyor, suçu ne?

Tolga Şardan neden tutuklanmıştı? Tolga Şardan ne ile suçlanıyor, suçu ne?

Tolga Şardan neden tutuklanmıştı? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Peki, Tolga Şardan neden tutuklanmıştı? Tolga Şardan ne ile suçlanıyor, suçu ne? Detaylar!

TOLGA ŞARDAN NEDEN TUTUKLANDI?

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Tolga Şardan adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TOLGA ŞARDAN KİMDİR?

Ankara'da İltekin ilkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Lisesi'ni bitirdi. Çankaya Üniversitesi İşletme mezunudur. Gazeteciliğe Ankara'da yerel olarak yayınlanan Ulus Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başladı. 1989'da Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda gece sorumlusu olarak görev aldı. Milliyet'te 30 yılı aşkın görev alan Şardan, gazetede Uzman Güvenlik Muhabiri görevini sürdürdü. 2013'te Milliyet'in Ankara temsilciliğine atandı. Milliyet'te 29 yıl görev alan Şardan 2018 yılında gazeteden ayrıldı. Ocak 2019'da Halk Tv sitesinde Büyüteç adlı köşesinde günlük yazılar yazdı. Halk TV'de sadece 3 ay görev alan Şardan, Nisan 2019'da T24 haber sitesine geçmişti. Halen T24'te gündeme dair yazılar yazıyor.