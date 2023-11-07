"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla T24 yazarı ve gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sebebiyle gözaltına alındı. Ancak Şardan için serbest bırakma kararı verildi ve Silivri Cezaevi'nden çıkartıldı. Şart olarak "yurt dışına çıkmamak" şartı belirlendi. Peki, Tolga Şardan neden tutuklandı, neden cezaevine girdi, tahliye edildi mi?

Tolga Şardan neden tutuklandı, neden cezaevine girdi, tahliye edildi mi?

"Sadece gazetecilik yaptım ve halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın arkasındayım" diyen Tolga Şardan, 1 Kasım Çarşamba günü yazdığı makale nedeniyle gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Peki, Tolga Şardan neden tutuklandı, neden cezaevine girdi, tahliye edildi mi? İşte detaylar…

TOLGA ŞARDAN NEDEN TUTUKLANDI, NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Tolga Şardan adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TOLGA ŞARDAN TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Gazeteci Tolga Şardan, 1 Kasım Çarşamba günü yazdığı makale nedeniyle gözaltına alındı ve savcılık sorgusunun ardından tutuklandı. İlk olarak Ankara'da Sincan Cezaevi'ne gönderilen Şardan, ertesi gün İstanbul'da bulunan Silivri Cezaevi'ne sevk edildi. Şardan'ın avukatları, tutukluğa karşı itirazda bulundu ve İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, delil durumunu göz önünde bulundurarak Şardan'ın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik aynı zamanda Şardan'ın yurtdışına çıkışını yasakladı.

TOLGA ŞARDAN KİMDİR?

Ankara'da İltekin ilkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Lisesi'ni bitirdi. Çankaya Üniversitesi İşletme mezunudur. Gazeteciliğe Ankara'da yerel olarak yayınlanan Ulus Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başladı. 1989'da Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda gece sorumlusu olarak görev aldı. Milliyet'te 30 yılı aşkın görev alan Şardan, gazetede Uzman Güvenlik Muhabiri görevini sürdürdü. 2013'te Milliyet'in Ankara temsilciliğine atandı. Milliyet'te 29 yıl görev alan Şardan 2018 yılında gazeteden ayrıldı. Ocak 2019'da Halk Tv sitesinde Büyüteç adlı köşesinde günlük yazılar yazdı. Halk TV'de sadece 3 ay görev alan Şardan, Nisan 2019'da T24 haber sitesine geçmişti. Halen T24'te gündeme dair yazılar yazıyor.